محمد رمضان يشارك في مباراة بين نجوم أفريقيا وأساطير العالم بالمغرب (فيديو)

ظهر الفنان المصري محمد رمضان خلال مباراة كرة القدم بالعاصمة المغربية الرباط، والتي جمعت بين نجوم إفريقيا ونجوم العالم وأيضًا نجوم الكرة المصرية السابقين، أمثال وائل جمعة ونادر السيد وخالد الغندور وإسماعيل يوسف، حيث انتهت بفوز نجوم إفريقيا بهدف صاموئيل إيتو.

ونشرت قناة أبو ظبي الرياضية عبر حسابها الرسمي بـ“تويتر“ فيديو لرمضان أثناء جلوسه على دكة البدلاء وارتدائه لقميص منتخب جنوب إفريقيا وهو الأخضر ويحمل رقم 1، وعلق المذيع على إمكانية مشاركة محمد رمضان خلال المباراة من عدمه.

والتقى نجوم إفريقيا أمام نجوم العالم في مباراة ودية بالمغرب بمناسبة الذكرى الـ44 للمسيرة الخضراء، السادس من نوفمبر.

ويقود منتخب إفريقيا محمد أبو تريكة لاعب الأهلي والمنتخب المصري السابق، والفنان محمد رمضان، ووائل جمعة، ونادر السيد، وخالد الغندور، وإسماعيل يوسف، والتونسي زبير بيه، وكريم حجي، والكاميروني صامويل إيتو، وروجيه ميلا، والسنغاليان الحاجي ضيوف، وخاليلو فاديجا، والمغربي نور الدين نايبت، وبصير صلاح الدين، والنيجيري كانو، وأموكاشي، والغاني عبيدي بيليه، والزامبي كالوشا بواليا، والليبي طارق التائب.

ويقود نجوم العالم الأرجنتيني سافيولا، وكريسو، وأورتيجا، والإيطالي أبياتي، وبانوتشي، وزامبروتا، والصربي ستانكوفيتش، والمكسيكي ماركيز، والبرازيلي ريفالدو وكافو وبيبيتو، والأوروجوياني دييجو فورلان، والبرتغالي باوليتا، ولويس فيجو، والإسباني سالجادو، والفرنسي تريزيجية، وديل بييرو.

وانتهت المباراة بفوز نجوم إفريقيا بهدف نظيف سجله صامويل إيتو خلال مشاركته بأحداث الشوط الأول الذي أقيم من 30 دقيقة.

على الجانب الآخر، شارك الفنان المصري محمد رمضان معجبيه على إنستغرام خبر وصول قناته الشخصية على اليوتيوب لـ 2 مليار و200 مليون مشاهدة، ليصبح الأول بين الفنانين العرب الذي يصل إلى هذا الرقم.

وشارك رمضان الخبر السعيد مع صورة له ظهر فيها مُرتديًا روبًا أبيض مكتوبًا عليه ”#1 Mohamed Ramadan“ وسط تفاعل كبير من جماهيره وتعليقات منهم من أجل تهنئته.

يذكر أن رمضان انضم إلى اليوتيوب في عام 2014 وتحوي قناته إلى الآن 7.25 مليون مشارك.