هل تتوقف كيم كارداشيان عن ارتداء الملابس المثيرة؟

قالت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، 39 عامًا، إنها تفكر في الاستجابة لرغبات زوجها المغني المعروف كاني ويست في أن ترتدي ملابس أقل إثارة بعد أن أصبحت أكبر سنًا.

وتحدثت كارداشيان عن رحلة كاني ويست الدينية وكيف أصبحت تتنازل له الآن بشأن وجهة نظره الأكثر صرامة كمتدين.

وقالت كارداشيان ردًا على حالة الغضب التي ظهر عليها مغني الراب بحلقة حديثه من حلقات برنامجها الواقعي Keeping Up with the Kardashians: ”تنحصر معظم المشاكل بيننا في طريقة تربية الأطفال“.

وخلال الحلقة الُمذاعة، كان الزوجان قد دخلا في نقاش حاد قبيل مشاركتهما بحفل Met Met، حيث ارتدت كيم ثوباً كان الأكثر إثارة من بين عشرات الأزياء التي عجت بها السجادة الشهيرة للحفل المرموق.

وأخبر ويست كارداشيان عبر مقطع الفيديو أن مظهرها المثير ”يؤذيه“ ويضر بروحه، في الوقت الذي يعمل على إنتاج أيقونته الدينية الموسيقية ”يسوع هو الملك“، حيث يستغل جانبه الروحي في تأليف ألبومه الجديد، وأن إطلالتها الأقل حياء والمتكررة أمام أعين الجمهور، قد يوقف تلك الحمية الروحية التي تجتاحه!.

ووعدت كارداشيان زوجها بأنها في الوقت الذي تريد فيه إرضاء زوجها، فإنها لن تتخلى عن إطلالتها المثيرة على الفور قائلة: ”أنا أتفق معه بالفعل، لكنني سأكون دائمًا أنا، وأنا أم لأربعة أطفال وسأبلغ من العمر 40 عامًا. إذا متى يحين الوقت لأتوقف؟“.