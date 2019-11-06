ديرفيلدز مول يحصد الجائزة الذهبية عن فئة المسؤولية من مجلس مراكز التسوق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا2019

حصل ديرفيلدز مول، المركز التجاري الأكثر شعبية في منطقة الباهية في أبوظبي، على الجائزة الذهبية عن فئة الحملات التسويقية الهادفة. وذلك عن مبادرته الرمضانية التي حملت عنوان ”كن كالصخر“ والتي تهدف إلى زيادة الوعي حول أهمية دعم أصحاب الهمم.

وقال السيد ماثيو ريه، مدير إدارة الأصول لدى ديرفيلدز مول معلقًا بهذه المناسبة:“ إن حصولنا على هذا التكريم الرفيع؛ الجائزة الذهبية الوحيدة عن فئة الحملات التسويقية الهادفة مدعاة فخر واعتزاز بالنسبة إلينا. كما يؤكد على عهدنا بتقديم لحظات فريدة وحملات تسويقية تسهم في زيادة الألفة بين أفراد المجتمع“.

ففي شهر رمضان العام الماضي، أطلق ديرفيلدز مول مبادرة ”كن كالصخر“ التي هدفت إلى زيادة الوعي حول أهمية العيش المشترك مع أصحاب الهمم وضرورة خرطهم في المجتمع. ودعا حينها أفراد المجتمع ليكونوا بمثابة صخورٍ يمكن لأصحاب الهمم الاعتماد عليها. حيث حصل المتبرعون على أحجار جميلة أبدع تلوينها وتزينها أفرادٌ من أصحاب الهمم، وتمكنوا بالمقابل من تزيين بعض الأحجار وإرسالها كهديةٍ لهم، وتم تقديم كافة المبالغ المجموعة للهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة سدرة.

ومن جانبها، قالت جيني أنجيليس، مديرة التسويق لدى ديرفيلدز مول معلقةً بهذا الصدد: ”إن هدفنا الأساسي كمركز تجاري مجتمعي هو رد الجميل لأفراد المجتمع، وإطلاق المبادرات الداعمة لهم. ويشرفنا الفوز بالجائزة الذهبية عن حملة ”كن كالصخر“ التي حملت رسالة قيمة تنادي بأهمية العيش المشترك مع أصحاب الهمم والتي تزامنت أيضًا مع عام التسامح“.

تأسس مجلس مراكز تسوق الشرق الأوسط عام 1994، وهو الهيئة التجارية الإقليمية الممثلة لقطاع مراكز التسوق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي كل عام تقام فعاليات جوائز مراكز التسوق ومتاجر التجزئة لتكريم ملاك المراكز التجارية ومحال التجزئة والمطورين وشركات الإدارة والمهندسين المعماريين والمصممين وكافة العاملين في هذا القطاع، ومنحهم الفرصة لاستعراض جهودهم في مجالات التسويق والتصميم والتطوير والإدارة.

يمثل ديرفيلدز مول المشروع الرئيسي المُتميّز لشركة مبارك و إخوانه للاستثمار. وهي شركة مُتخصّصة في تجارة التجزئة والعقارات والخدمات الصناعية والاستثمارات المالية التي تتماشى مع رؤية أبوظبي 2030 والرؤية الأوسع لدولة الإمارات العربية المتحدة. يخدم مركز ديرفيلدز مول المجتمع المحيط والإمارات المجاورة، ويتكامل مع الخطة الرئيسية لمجلس التخطيط العمراني في أبوظبي لإعادة تنشيط منطقتي الشهامة والباهية في الإمارة.

يقع ديرفيلدز مول في منطقة الباهية، عند مدخل أبوظبي، قبالة طريق دبي-أبو ظبي السريع (E11)، ويمتدّ على مساحة 80،000 متر مربع من المساحة الإجمالية القابلة للتأجير، على بعد بضع دقائق من مطار أبو ظبي، مدينة خليفة، وشاطئ الراحة، وقرية هيدرا، ومنطقة الريف السكنية. ويوفر سهولة الوصول والرؤية لحوالي 400،000 من السيارات العابرة في الأسبوع.

ومن خلال احتضانه للمحال والأماكن الجاذبة مثل: سنتربوينت، كارفور، هومز آر أص، بان الإمارات، فابيلاند، رويال سينما، مركز برجيل الطبي، منطقة التشويق ومنطقة الألعاب جنباً إلى جنب مع الحديقة الكبيرة، نجد أن ديرفيلدز مول يوفر الآن للأسر خيارات متنوعة وجاذبة للتسوق، الترفيه، تناول الطعام والرعاية الصحية.

كما يفتخر ديرفيلدز مول باحتضانه لمنطقة ألعاب اكستريم زون، التي تُعدّ الأولى من نوعها في المنطقة، وهي مجموعة كبيرة من الأنشطة الممتعة، بما في ذلك لعبة دورة الحبل الحافلة بالتحديات والُمغامرة والمُحفّزة للحواس. كما يحتوي المكان أيضاً على حديقة الترامبولين، قصور مطاطية للتزحلق، ودورة الباركور نينجا مع لعبة ركوب الروديو الُممتعة.