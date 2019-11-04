كُشفت هويته.. صورة طفل على منتج شركة ”فاكهة الشربتلي“ تثير حنين السعوديين

كشف أحد مالكي شركة تجارية سعودية شهيرة، عن أن صورة الشخص التي تتوسط شعار الشركة هي لشقيقه المالك الآخر لها في اعتراف بدا مفاجئًا لكثير من السعوديين.

ويحمل شعار شركة ”فاكهة الشربتلي“ السعودية، صورة طفل يرتدي قبعة حمراء وقد كتب حولها اسم الشركة باللغتين العربية والإنكليزية.

وارتبط ذلك الشعار بأذهان السعوديين والمقيمين الأجانب في المملكة طوال عقود اعتادوا خلالها شراء منتجات الشركة من الفواكه المستوردة، قبل أن يعرفوا هوية ذلك الطفل.

ونشر سيف الشربتلي، صورة لشقيقه الأكبر عبدالله، تعود لما قبل 4 عقود، وقال إنها الصورة التي تم استخدامها في الشعار الذي ميّز بضائعها طوال كل تلك السنوات.

وقال سيف في تعليق على الصورة قائلًا: ”الصورة الأصلية لشعار فاكهة الشربتلي، الصورة تعود إلى أخي السيد عبدالله محمد عبدالله شربتلي“.

الصورة الأصلية لشعار فاكهة الشربتلي . الصورة تعود إلى أخي السيد عبدالله محمد عبدالله شربتلي . pic.twitter.com/Ouz9QJeJds — Seif Sharbatly (@seifsharbatly) November 2, 2019

ووجدت الصورة الحقيقة والشعار بجانبها تداولًا لافتًا في مواقع التواصل الاجتماعي ودعوات للتمسك بالشعار القديم وعدم تجديده، دون أن تغيب التعليقات الطريفة بين آلاف الردود التي انهالت على الشربتلي الذي كشف حقيقة الشعار.

45 years — Seif Sharbatly (@seifsharbatly) November 2, 2019

وتأسست الشركة ”محمد عبدالله شربتلي“ المحدودة (فاكهة الشربتلي) قبل 50 عامًا لتوزيع الفواكه والخضروات في السعودية، بعد استيرادها من الخارج.

لن نغيره ، لا تقلق ، — Seif Sharbatly (@seifsharbatly) November 3, 2019