الحكومة الفلسطينية تؤكد انخفاض اعتماد أسواقها على المنتجات الإسرائيلية

قال وزير الاقتصاد الفلسطيني، خالد العسيلي، إن السوق الفلسطيني سجل انخفاضًا ملحوظًا في الاعتماد على المنتجات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن ذلك يظهر بوضوح أكبر في قطاع الألبان والأدوية والصناعة والزراعة.

وأضاف العسيلي، في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“، أن ”حصة المنتج الوطني في السوق الفلسطيني بلغت 17%، حيث إن الحكومة الفلسطينية تعمل على رفع النسبة من خلال دعم المنتج الوطني“، مشددًا على أن الهدف من ذلك هو خلق تنمية اقتصادية وتوفير عشرات آلاف فرص العمل.

وأكد الوزير الفلسطيني، أنه ”من الضروري الاستمرار بالمطالبة بإقامة ميناء بري لتسهيل عمليتي الاستيراد والتصدير“، لافتًا إلى أن ذلك ”من حقنا كسلطة وطنية قائمة ودولة مراقب في الأمم المتحدة“.

يذكر أن الحكومة الفلسطينية اتخذت قرارًا بشأن الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال الإسرائيلي، ونفذت عدة قرارات اقتصادية بهذا الشأن أبرزها وقف استيراد العجول من إسرائيل.

وتعاني السلطة الفلسطينية أزمة مالية بسبب قرارها حيث تقدم اسرائيل على اقتطاع مبالغ كبيرة من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة).