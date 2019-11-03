إطلاق أول تاكسي ذاتي القيادة بولاية أريزونا الأمريكية (فيديو وصور)

أطلقت شركة ”وايمو“ سيارات أجرة ذاتية القيادة بعد أكثر من عقد من العمل على المشروع، في مدينة ”فينكس“ في ولاية أريزونا الأمريكية، حيث بدأت بالفعل اختبار السيارات ونقل الناس دون سائق يتولى القيادة.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تلقت مجموعة الاختبار رسالة من الشركة هذا الأسبوع، والتي عرضت عليهم رحلة مجانية في التاكسي ذاتي القيادة.

وبمجرد جلوس الراكب في السيارة وبدء الرحلة، تتصل السيارة بخدمة عملاء الشركة ليساعدوا الركاب ويجيبوا على أي أسئلة لديهم، وذلك لجعل رحلتهم الأولى في السيارة الروبوتية أكثر سلاسة.

وفي الفيديو الذي نشرته الشركة، يمكن رؤية إشعار منبثق يظهر على تطبيق ”وايمو“، ويقول: ”تهانينا، هذه السيارة لك وحدك، ولن يكون هناك أحد في مقعد السائق، هذه الرحلة ستكون مختلفة، ولن يكون هناك أي شخص آخر في السيارة، وستتولى ”وايمو“ القيادة، استمتع بهذه الرحلة المجانية“.

وعلى الرغم من أن البرنامج بدأ استقبال العملاء، إلا أن رحلات السيارات تقتصر على منطقة جغرافية محددة حتى الآن، ولكنها قادرة على نقل عملاء محددين إلى وجهتهم.

وأكدت الشركة أن الدعم الفني سيكون متاحًا دائمًا إذا احتاج العملاء إلى المساعدة، وكل ما على الراكب فعله هو الضغط على زر المساعدة في السيارة أو في التطبيق.

يذكر أن شركة غوغل بدأت تطوير تقنية القيادة الذاتية بهدف تطوير تاكسي ذاتي القيادة في عام 2009، وفي عام 2014، أعلنت الشركة عن أول نماذجها للعالم، وفي عام 2016، أعادت تسمية القسم المسؤول عن تطوير التقنية إلى ”وايمو“ وجعلته شركة منفصلة تابعة للشركة الأم “ألفابت”.

وفي الشهر الماضي، قال ”جون كرافيك“ الرئيس التنفيذي لشركة وايمو، إن الشركة تستكشف استخدام تقنية القيادة الذاتية في صناعة النقل بالشاحنات، وأضاف: ”يمكن أن تجعل تقنيتنا أيضًا النقل بالشاحنات أكثر أمانًا وأفضل في جميع أنحاء العالم“.