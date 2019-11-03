مسؤول إيراني يحذر من انهيار النظام المصرفي

حذر نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية، الأحد، من انهيار النظام المصرفي في بلاده في حال لم تتمكن إيران من الانضمام إلى مجموعة العمل المالي الدولية المعروفة بـ“ FATF“ التي تعنى بمكافحة غسيل الأموال ودعم الإرهاب.

وقال غلام رضا أنصاري في حوار مع صحيفة ”اعتماد“ الإصلاحية: ”إذا لم نعبر سد FATF ، فقد أطلقنا رصاصة الرحمة على النظام المصرفي في البلاد“، مضيفًا أن ”أحد التحذيرات التي قدمتها وزارة الخارجية في اجتماعات مختلفة هو ضرورة الانضمام إلى مجموعة فرقة العمل المالية الدولية“.

وشبه أنصاري انضمام إيران إلى مجموعة فاتف بأنه بـ“جواز السفر“ الذي يجب أن يحمله أي مسافر يريد أن يعبر الحدود، قائلاً ”إذا كنت تريد السفر إلى أي بلد فأنت بحاجة إلى جواز سفر، وكذلك النظام المصرفي الإيراني الذي يريد الاتصال بالنظام المصرفي العالمي بحاجة إلى جواز، وهذا يتمثل بالانضمام إلى منظمة FATF“.

وأكد المسؤول الإيراني ”إذا أردنا الانضمام للمصارف العالمية فنحن بحاجة إلى تمرير لوائح مجموعة العمل المالي الدولية، ولا فرق في ذلك سواء كنا نريد التواصل مع البنك في أفغانستان أو سوريا أو أوروبا“.

واعتبر أن النظام المصرفي الإيراني سيصيبه ”شلل تام“ في حال لم نتمكن من تمرير جميع بنود منظمة العمل المالي الدولية.

وكان وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني فرهاد ديباساند قال الخميس الماضي، إنه حذر بلاده من عدم الانضمام إلى مجموعة العمل المالي، بعدما قامت المجموعة بمنح الحكومة الإيرانية مهلة جديدة للتصديق على بنود اتفاقية FATF.

وقال ديباساند حسب ما نقلت عنه وكالة أنباء مهر شبه الرسمية، ”إنه يتعين على إيران التصديق على اتفاقيات FATF في غضون أربعة أشهر“، مضيفًا ”إذا لم تتم الموافقة على المشاريع في غضون أربعة أشهر، فسيتم إدراج إيران في القائمة السوداء تلقائيًّا“، مضيفًا أنه من الصعب للغاية الخروج من القائمة السوداء.