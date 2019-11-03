بعد غياب 7 سنوات.. حنان ترك تعلن عودتها إلى الجمهور

فاجأت الفنانة المصرية المعتزلة حنان ترك، جمهورها بإعلان عودتها إليهم ولكن بطريقة مختلفة بعيدًا عن الفن ومجال التمثيل.

ونشرت حنان عبر حساباتها بمواقع التواصل منشورًا أعلنت خلاله عن ظهورها كل يوم خميس عبر البث المباشر لتلقي أسئلة محبيها والنقاش معهم.

وطلبت من متابعيها الاشتراك في قناتها الرسمية على موقع ”يوتيوب“، بهدف مشاهدة كافة مقاطع الفيديو التي ستطل بها عليهم.

وعلقت ترك على الصورة قائلة: ”نرجو من الجميع تحرّي الدقة فيما ينشر مني وعني إذ إنني لا أمتلك غير صفحة واحدة رسمية وموثقة على إنستجرام وتويتر، وهذا الحساب على فيس بوك، وجار توثيقه“.

وأضافت: ”أنا غير مسؤولة عن أي شيء ينشر إلا على هذه الحسابات الموثقة رسميًّا“.

وكانت أنباء ترددت عن عودة حنان ترك إلى التمثيل بعد اعتزالها لسنوات وبالتحديد منذ أن قدمت مسلسل ”الأخت تريزا“ قبل 7 سنوات.

وتفرغت حنان ترك منذ اعتزالها التمثيل لمشاريعها بعد أن قامت بافتتاح كافيه خاص بها ومجلة خاصة بالأطفال، بالإضافة لانشغالها -أيضًا- بتربية أبنائها الخمسة.