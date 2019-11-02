بعد حكم حبسها 3 سنوات.. سمية الخشاب تتوعد طليقها أحمد سعد

علقت الفنانة المصرية سمية الخشاب، على حصول طليقها أحمد سعد علي حكم بحبسها لمدة 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد، لتؤكد أنها ”بريئة ولن تترك حقها“.

وقالت الخشاب، في بيان، إنها كتبت بالفعل شيكًا لأحمد سعد بمبلغ مليون جنيه (61.9 ألف دولار)، لكنه كان لتسوية الحسابات المادية بينهما في فترة زواجهما.

وأشارت الخشاب إلى أن اتفاقًا جرى بينها وبين أحمد سعد يقضي بتنازلها عن مؤخر الصداق والنفقة وألا يصرف الشيك إلا بعد إمضاء عقود التنازل، وطلبت منه الانتظار لحين عودتها من سفر مفاجئ، لكنه استغل غيابها ليحصل على حكم غيابي.

وأكدت أن محاميها سيقوم غدًا بعمل معارضة علي الحكم، قائلة إنها لن تترك حقها، طالما لم يحترم (سعد) كلمته، خاصة أن هناك جلسة جمعتهما مع عدد من أفراد العائلة ومعارفهما للحد من المشاكل بينهما، لكنه ”لم يحترم ذلك“، وفق قولها.

واختتمت الخشاب بيانها بقولها، إنها ستحصل على حقوقها بالقانون، لأنها تثق في القضاء المصري.

وبدأت المعركة القضائية بين الفنانين منذ آذار مارس الماضي، عقب إعلان انفصالهما بعد أقل من عام على زواجهما، بعدها توالت الاتهامات بين الطرفين حتى وصل الأمر لساحات القضاء.

وقضت اليوم إحدى المحاكم المصرية، بمعاقبة الفنانة سمية الخشاب، بالحبس 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه بتهمة إصدار شيك بدون رصيد بقيمة مليون جنيه لصالح الفنان أحمد سعد.

وقال سعد في إحدى اللقاءات الإعلامية، إن طليقته سمية خدعته في معاملات مالية مرتبطة بشرائه منزلًا وسداد أقساطه.