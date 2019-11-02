اعتقال مغني الراب المغربي ”سيمو الكناوي“ بعد أغنية تنتقد النظام

اعتقلت السلطات في المغرب، مغني الراب، سيمو الكناوي، بعدما قدم أغنية مثيرة للجدل انتقد فيها النظام بشكل لاذع، وفق ما أفاد حقوقيون اليوم السبت، لكن السلطات نفت ارتباط اعتقاله بالأغنية.

واعتقل الكناوي أمس الجمعة، في مدينة سلا قرب الرباط، حيث يقيم بعد أن تجاوزت أغنية ”عاش الشعب“ التي غناها برفقة اثنين آخرين مليوني مشاهدة على موقع يوتيوب خلال 48 ساعة.

وذكرت السلطات أنّ أمر اعتقاله جاء بناء على فيديو سابق على يوتيوب ”أساء للشرطة والأمن المغربي“.

لكن عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قال إنّ ”هذا الاعتقال مرتبط بشكل مباشر بأغنية عاش الشعب“.

وأضاف أنّ ”الجمعية اتصلت بعائلته، ومن المفروض أن يمثل أمام النائب العام غدًا، بما أن اعتقاله تم أمس، وسنؤازره ونطلع على تفاصيل الملف“.

وأشار إلى أنّ ”اعتقاله يدخل في إطار التضييق الممارس على مختلف المجالات، على رأسها حرية الرأي والتعبير والصحافة“.

وتتضمن أغنية الكناوي انتقادًا لاذعًا وتشخيصًا قاسيًا ومباشرًا للوضع الاجتماعي والسياسي في المغرب.

وأوضح غالي أنّ ”ولد لكرية الذي غنى مع الكناوي الأغنية قد أعتقل أيضًا بعدما كانت تلاحقه السلطات“.

وسبق لمغني الراب معاذ بلغوات، الذي يشتهر بلقب ”الحاقد“، أن اعتقل في 2012، بعد أن غنى أغنية أيضًا منتقدة للنظام، واتهم بإهانة السلطات.