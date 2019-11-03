”باربي الأردنية“ تجذب السياح

لاقت دمية ”باربي الأردنية“ اهتماماً وإقبالاً لافتين من قبل السياح وزوار شارع السياحة الشهير بمحافظة مأدبا الواقع جنوب العاصمة الأردنية عمّان.

ومنحت مصممة الدمى صفية أبو زر، الدمية باربي، تصميمًا بطابعي أردني تراثي يزدان بالمطرزات والزينة اليدوية التقليدية الأردنية.

وحسب وكالة الأنباء الأردنية ”بترا“، قالت أبوزر إنها في البداية احترفت تصميم أعمال فنية باستخدام فن الرمل لأكثر من 15 عامًا، ثم أصرّت على تحقيق حلمها القديم الجديد لصناعة الدمى، والذي كانت تطمح لتحقيقه منذ سن مبكرة.

وأوضحت صفية، وهي في منتصف الأربعينيات من العمر، أن فكرتها بالبداية لم تحظَ بالتشجيع ممن حولها، إلا أنها وبإصرارها النابع من داخلها، نجحت أخيرًا في صناعة دمى بالكامل، تُحاكي طبيعية وتراث بلدها.

وبعدما لاقى مشروعها نجاحًا كبيرًا، استمرت أبو زر في توسيعه، وضمت إليه مجموعة من السيدات الحرفيات، حيث دربتهن على الحرفة والعمل على زيادة إنتاج الدمى بالتزامن مع ارتفاع الطلب عليها.

وأكدت أن ”مشروعها أسهم بمدخول اقتصادي إضافي لعائلتها، مع مدخول زوجها نضال التلولي الذي يملك متجراً لبيع الأدوات الفنية“، مبينةً أنه ”لطالما ساندها ودعمها في إكمال مشاريعها الفنية، وتعلمها للفنون التقليدية وفن الرمل والفسيفساء وصناعة الدمى“.