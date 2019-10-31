مصر.. السيسي يطالب بطرح شركات الجيش في البورصة

طالب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، بطرح الشركات التابعة للقوات المسلحة في البورصة، وهو ما يتيح للمواطنين الاكتتاب في أسهمها.

وهذه هي المرة الأولى التي يتطرق فيها الرئيس السيسي لإمكانية أن يكون للمصريين أسهم في الشركات التابعة للجيش.

وكانت الحكومة المصرية طرحت عددًا من الشركات الحكومية للاكتتاب في البورصة، وفق خطة بديلة عن خصخصة بعض القطاعات التي شهدت تراجعًا في أرباحها خلال الفترة الماضية.

وقال السيسي خلال افتتاحه أحد المشروعات غربي العاصمة، إن ”الطروحات التي تجهزها الدولة بالبورصة لا بدَّ أن يكون بها فرصة لشركات القوات المسلحة، بحيث يكون للمصريين أسهم بها، وبهذه الطريقة يتم فتح باب المشاركة للشعب المصري والمجتمع بهذه الشركات“.

وأشار إلى أنّ هدف ”برنامج طرح شركات قطاع الأعمال بالبورصة، هو فتح باب المساهمة للمصريين للمشاركة“ في تلك الشركات.

وتابع السيسي: ”القطاع الخاص مرحب به أيضًا للمشاركة“، متحدثًا عن تسهيلات في دراسات الجدوى والتراخيص، من أجل إدماج شركات قطاع الأعمال أو والقطاع الخاص، وإعطاء فرصة أكبر للمصريين للمشاركة.

وتعكف الحكومة على برنامج لبيع أسهم عشرات الشركات المملوكة لها على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة في قطاعات مثل: البترول، والخدمات، والكيماويات، والشحن، والخدمات البحرية، والعقارات، للمساعدة في دعم المالية العامة للدولة.