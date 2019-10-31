لقطة لترامب وهيلاري ضمن الصور الفائزة بمسابقة ”سيينا“ الدولية 2019

تعتبر مسابقة ”سيينا الدولية للتصوير“ أحدث المسابقات التي تجمع المصورين الموهوبين والمحترفين من مختلف دول العالم.

وشارك في مسابقة هذا العام ما يصل إلى 187 مصورًا من 54 دولة، قبل بدء الحكام مهمتهم واختيار الفائزين من بين عشرات المشاركين.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، اعتمدت المسابقة على 10 فئات مختلفة تشمل الطبيعة والبشرية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التلوث وانهيار البيئة.

وكانت أولى الصور الفائزة، هي لقطة لصبي يحاول استرداد كرته من خلف حارس مسلح في دولة ”ليبيريا“ الأفريقية، وجاءت الصورة في صدارة اللقطات الفائزة بالمسابقة، نظرًا لما أبرزته عدسة البريطاني ”جوناثان بانكس“ من الخوف الواضح في أعين الصبي وروح الطفولة التي لا تزال حرة داخله، ولُقبت الصورة بـ ”صبي وسط الحشد“.

وبالإضافة إلى صورة ”جوناثان“، تشمل الصور الفائزة لقطة عفوية لدونالد ترامب وهو يقف أمام بورتريه لهيلاري كلينتون أثناء مفاجأته لإحدى الجولات في البيت الأبيض، كما توضح صورة أخرى افتراس مجموعة تماسيح جائعة لفرس نهر.

وتشمل الصور أيضًا لحظة إلقاء أفريقي لابنته من أعلى كوخ، قبل أن يلتقطها شرطي منقذًا حياتها، كما تكشف الصور لقطات أخرى عن معاناة العديد من الأشخاص ومجازفاتهم أيضًا.

تسلط مجموعة أخرى الضوء على الطبيعة في لقطات تجمع بين المخيف واللطيف، ويعد أبرزها لقطة تكشف عن كثب مواجهة بين فراشة وحشرة أخرى.