تحويل السيارات إلى منازل متنقلة يثير اهتمام الشباب (صور)

تنتشر ظاهرة تحويل السيارات الكبيرة نوعًا ما إلى منازل متنقلة، بين الشبان والفتيات في أوروبا، من خلال تعديلات تجرى على السيارات من الداخل لتناسب أكثر طبيعة المنازل الثابتة.

ونشرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أن أكثر من 21.215 شخصًا في الأشهر الـ12 الماضية قد تقدموا بطلبات للجهات المسؤولة عن تراخيص المركبات والسائقين لإعادة تصميم سياراتهم كمساحات للمعيشة.

وأثارت صور السيارات المتحولة للمنازل ضجة كبيرة على الإنترنت، ودعا هذا الأمر لاتجاه جديد وهو أن يسكن الناس داخل سياراتهم أثناء قضاء وقت العطلة للتنقل كما يريدون، والمبيت بداخلها بدلًا من الفنادق.

ومن التعديلات التي أثارت إعجاب المتابعين تزويد السيارات المتحولة لمنازل بمكبرات صوت عالية التقنية، أرائك فاخرة، أنظمة إضاءة خرافية، مواقد للتدفئة وحجرة جلوس مفروشة بالسجاد وطاولة لتناول الطعام.

ووفقًا لموقع Quirky Campers فإن هناك ما يصل إلى 16 شركة تقدم للعائلات والمغامرين عروضًا لتحويل سياراتهم إلى منازل على عجلات، ولكن على ما يبدو أن مالكي السيارات يرغبون في فعل ذلك بأنفسهم بمساعدة بعض التطبيقات مثل ”إنستغرام“ و“بينترست“ و“يوتيوب“.

ويؤكد المغامرون ومالكو السيارات التي تحولت لمنازل، أن تلك الفكرة وفرت لهم أموالًا ومدخرات عائلية كثيرة، لأنهم استغنوا عن الإيجار مع إمكانية التمتع بحرياتهم وتنقلهم كيفما يريدون من دون قيود.