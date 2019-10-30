3.5 مليون دولار زيادة بالمنحة الأمريكية لمصر

وافقت الحكومة المصرية، الأربعاء، على التعديل الرابع لاتفاقية المنحة الأمريكية التي جرى توقيعها في سبتمبر/أيلول 2019.

وقال مجلس الوزراء المصري، في بيان، إن ”التعديل يهدف إلى إتاحة مبلغ جديد للمشروع بقيمة 3.5 مليون دولار، كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية“.

وأشار إلى أن الزيادة الجديدة تأتي ”للاستمرار في تحقيق أهداف المشروع المتمثلة في زيادة إنتاجية صغار المزارعين، وتقوية الروابط بين صغار المزارعين وقنوات التسويق المختلفة، إلى جانب زيادة الصادرات ومبيعات الإنتاج المحلي من المحاصيل البُستانية والمُصنّعة“.

وجرى آخر تعديل على الاتفاقية في 4 أغسطس/آب الماضي، وأتاح 10 ملايين كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للتنمية في مصر.

وتحصل مصر على منحة أمريكية كاملة بمبلغ 2.1 مليار دولار، منها 815 مليون دولار معونة اقتصادية، و1.3 مليار دولار معونة عسكرية.