الاتحاد الأوروبي يقدم منحة للسودان بقيمة 466 مليون يورو

أعلن الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، أن دوله ستقدم منحة بقيمة 466 مليون يورو إلى السودان، لدعم الفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة خارجية السودان أسماء محمد عبدالله بالوفد الأوروبي الذي يزور الخرطوم، حيث شددت على أن أولويات الحكومة الانتقالية متمثلة في تحقيق السلام، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية، وهو ما ”يتطلب دعمًا من المجتمع الدولي وإزالة القيود المفروضة على السودان، وعلى رأسها رفع اسمه من قائمة الولايات المتحدة للإرهاب“.

وألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في السادس من أكتوبر/تشرين الأول 2017، عقوبات اقتصادية كانت مفروضة على السودان منذ عشرين عامًا، لكنه أبقى عليه في قائمة ”الدول الراعية للإرهاب“؛ لاستضافته زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن، بين عامي 1991 و1996.

وأوضح وفد الاتحاد الأوروبي في بيان أن دول المجموعة الأوروبية ستقدم للسودان منحة بقيمة 200 مليون يورو، وستقوم لاحقًا بتقديم ثلاث منح أخرى هي: 141 مليون يورو، و100 مليون يورو، و25 مليون يورو“، دون ذكر تفاصيل عن تلك المنح ومواعيد تقديمها.

وأشار إلى أنهم سيدرسون احتياجات السودان في هذه المرحلة وسيقومون بالتنسيق مع الجهات المختصة لدعم المشاريع التنموية، مشددًا على أن الاتحاد الأوروبي سيقوم بالتنسيق مع المؤسسات المالية الدولية لدعم السودان لمقابلة الاحتياجات العاجلة وكذلك دعم الاقتصاد السوداني.

وفي وقت سابق الأربعاء، وصل الخرطوم وفد رفيع من الاتحاد الأوروبي في زيارة تستمر يومين بغرض مواصلة الحوار مع الحكومة السودانية ودعمها.

وبدأت في السودان منذ 21 آب/أغسطس الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى ”إعلان الحرية والتغيير“ قائدة الحراك الشعبي.