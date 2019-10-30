إطلالة مثيرة.. دنيا بطمة تنشر فيديو لها في ”بانيو“

أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة، جدلًا واسعًا بعد نشرها مقطع فيديو من كليب أغنيتها الجديدة ”ندمانة“، ظهرت خلالها تجلس في حوض الاستحمام ”بانيو“ وهو ممتلئ بالمياه ورغوة الصابون إلى أن اختفت بداخله تمامًا.

وانتقد العديد من متابعي المطربة المغربية ظهورها بهذه الطريقة في كوبليه من مقطع الفيديو، معتبرين إياها تخطت الحدود؛ لأن المقطع لا يحوي أي رسالة سوى إثارة الجدل ولفت الانتباه، فيما رأى آخرون أنَّ فكرة الكليب مبتكرة.

بعدما رأت أن المقطع أثار الجدل رغم اقترابه من الـ 250 ألف مشاهد، أعلنت بطمة أن كليب أغنيتها ”ندمانة“ تصدر التريندات العالمية وأنها حلّت في المرتبة السادسة عالميًا، وتحقيقها لأكثر من مليون ونصف مشاهدة.

ونشرت دنيا عدة صور تشير فيها إلى تصدر أغنيتها التريندات العالمية، وعلقّت: ”ندمانة تتصدر ترندات العالم، مراتب مشرفة لهذا العمل الرائع والمشرف أكثر أنها في المرتبة السادسة عالميًا فعلًا فرحة لا توصف وعن جدارة شكرًا كل فانزاتي بطماويين وكل متابعيني وداعميني وكل من ساهم في نجاح هذه الأغنية“.

يُذكر أنَّ أغنية ”ندمانة“ تم تصويرها خلال 48 ساعةً فقط في المغرب وهي من كلمات وألحان إيهاب أمير، وإخراج زوجها ومدير أعمالها محمد الترك.