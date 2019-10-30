انتحار قس أمريكي شهير بعد اتهامه باغتصاب قاصر 100 مرة

أعلنت الشرطة في ولاية فلوريدا الأمريكية انتحار القس المشهور برايان فولويدر وأحد مقدمي البرنامج الإذاعي “Friends Talking Faith” داخل منزله بعد مزاعم باغتصابه الأطفال.

وحسب الصحيفة، فإنه تم استدعاء الشرطة لمنزل القس الموجود في ألتامونت سبرينجز بوسط فلوريدا؛ إذ أعلنت الشرطة وفاته منتحرًا.

وقد تم إطلاق سراح القس برايان فولويدر في الـ 17 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري بكفالة مالية قدرها 700.000 دولار بعد اتهامه باغتصاب طفلة أقل من 18 عامًا على مدار سنوات طويلة ووجهت له أكثر من 30 تهمة حوال جرائم جنسية بحق الفتاة.

وعلى الرغم من إنكاره لجميع التهم الموجهة إليه إلا أن هناك عدة أدلة تثبت تورط القس المنتحر، منها مكالمة هاتفية طويلة مع الضحية التي كان يرعاها منذ أن كان عمرها 13 عامًا، ووفقًا لتقارير الشرطة، بهذه الأدلة كان سيواجه عقوبة السجن مدى الحياة.

وجاء في وثائق حصلت عليها صحيفة “ نيويورك ديلي نيوز“ أن الفتاة الضحية أعلمت الشرطة أنها تعرضت للإساءة ابتداءً من عام 2014 عندما كانت في الرابعة عشرة من عمرها، بينما كان فولويدر يعمل في منصب راقِ في الكنيسة الأولى في وينتر بارك، وقد اعتدى عليها أكثر من 100 مرة، وصرحت الفتاه التي لم يتم الكشف عن هويتها أنها ستسعى خلال الفترة المقبلة لتحقيق العدالة لنفسها وللضحايا الآخرين للقس حتى بعد موته.