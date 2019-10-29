محمد عبده يدعو جمهوره لحضور حفل تكريمه ”الأسطوري‎“ (فيديو)

أطل الفنان السعودي المخضرم، محمد عبده مساء اليوم الثلاثاء على جمهوره، ودعاهم لحضور حفل تكريم ستقيمه له هيئة الترفيه الحكومية نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، ووُصف بأنه سيكون حفلًا أسطوريًا.
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أعلن الفنان السعودي محمد عبده في فيديو نشره عبر حسابه على "تويتر" عن مشاركته في حفل غنائي ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي. . . وكان رئيس الهيئة العامة للترفية في المملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ كشف عن إقامة "حفل أسطوري" لمحمد عبده. . . وكتب آل الشيخ عبر حسابة على موقع التواصل "تويتر": "تكريم فنان العرب في موسم الرياض بحفل أسطوري لم يسبق أن عمل لأي فنان … وفي مسرح محمد عبده في البولفارد … في أخر شهر ديسمبر … تاريخ سيكتب في ذالك اليوم.. ترقبو" . . وأضاف رئيس هيئة الترفيه في إشارة إلى محمد عبده: "أوعدك بتكون ليلة ل التاريخ عن ١٠٠٠ ليلة … بس لو مصورين بعيد عن لجة عاليه وخالد احسن" . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #السعودية #جدة #الرياض #محمد_عبده #تركي_ال_الشيخ #موسم_الرياض #حفل #سباق_الالوان #حفلات_السعودية #سعوديات #جديد #لايك #تفاعل #فيديو #ترند #ksa #news #saudiarabia #video #trend
وقال فنان العرب واسع الجماهيرية في السعودية والعالم العربي، إن الحفل سيقدم على مسرح يحمل اسمه ويتسع لـ22 ألف متفرج، وسيقام في قلب الرياض النابض على حد وصفه.
وشكر الفنان الأشهر في تاريخ الغناء السعودي، قادة المملكة والمسؤولين عن هيئة الترفيه الحكومية على ما تقوم به لدعم الثقافة والفنون وفي البلاد، خاصة رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ.
@Turki_alalshikh @RiyadhSeason pic.twitter.com/9r5oW731wg
— محمد عبده (@Mohammed_Abdu) October 29, 2019
ورد آل الشيخ سريعًا على ظهور الفنان عبده، وقال عبر ”تويتر“: ”أوعدك بتكون ليلة لـ التاريخ عن 1000 ليلة …“.
أوعدك بتكون ليلة ل التاريخ عن ١٠٠٠ ليلة … بس لو مصورين بعيد عن لجة عاليه وخالد احسن???? pic.twitter.com/JGjF2mJmnw
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 29, 2019
وقوبلت خطوة هيئة الترفيه بتكريم محمد عبده بصدى واسع في السعودية وتأييد من جمهور الفنان الكبير الذي يحفظ كثير منهم أغانيه عن ظهر قلب.
تكريم فنان العرب في موسم الرياض بحفل أسطوري لم يسبق ان عمل ل اي فنان … وفي مسرح محمد عبده في البولفارد … في أخر شهر ديسمبر … تاريخ سيكتب في ذالك اليوم ترقبو ????????????????????????❤️ pic.twitter.com/XRcrcXOIfx
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 28, 2019