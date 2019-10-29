محمد عبده يدعو جمهوره لحضور حفل تكريمه ”الأسطوري‎“ (فيديو)

أطل الفنان السعودي المخضرم، محمد عبده مساء اليوم الثلاثاء على جمهوره، ودعاهم لحضور حفل تكريم ستقيمه له هيئة الترفيه الحكومية نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، ووُصف بأنه سيكون حفلًا أسطوريًا.

وقال فنان العرب واسع الجماهيرية في السعودية والعالم العربي، إن الحفل سيقدم على مسرح يحمل اسمه ويتسع لـ22 ألف متفرج، وسيقام في قلب الرياض النابض على حد وصفه.

وشكر الفنان الأشهر في تاريخ الغناء السعودي، قادة المملكة والمسؤولين عن هيئة الترفيه الحكومية على ما تقوم به لدعم الثقافة والفنون وفي البلاد، خاصة رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ.

ورد آل الشيخ سريعًا على ظهور الفنان عبده، وقال عبر ”تويتر“: ”أوعدك بتكون ليلة لـ التاريخ عن 1000 ليلة …“.

أوعدك بتكون ليلة ل التاريخ عن ١٠٠٠ ليلة … بس لو مصورين بعيد عن لجة عاليه وخالد احسن???? pic.twitter.com/JGjF2mJmnw — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 29, 2019

وقوبلت خطوة هيئة الترفيه بتكريم محمد عبده بصدى واسع في السعودية وتأييد من جمهور الفنان الكبير الذي يحفظ كثير منهم أغانيه عن ظهر قلب.