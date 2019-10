محمد عبده يدعو جمهوره لحضور حفل تكريمه ”الأسطوري‎“ (فيديو)

View this post on Instagram

أعلن الفنان السعودي محمد عبده في فيديو نشره عبر حسابه على "تويتر" عن مشاركته في حفل غنائي ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي. . . وكان رئيس الهيئة العامة للترفية في المملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ كشف عن إقامة "حفل أسطوري" لمحمد عبده. . . وكتب آل الشيخ عبر حسابة على موقع التواصل "تويتر": "تكريم فنان العرب في موسم الرياض بحفل أسطوري لم يسبق أن عمل لأي فنان … وفي مسرح محمد عبده في البولفارد … في أخر شهر ديسمبر … تاريخ سيكتب في ذالك اليوم.. ترقبو" . . وأضاف رئيس هيئة الترفيه في إشارة إلى محمد عبده: "أوعدك بتكون ليلة ل التاريخ عن ١٠٠٠ ليلة … بس لو مصورين بعيد عن لجة عاليه وخالد احسن"