واقعة صادمة.. محصل تذاكر يلقي شابين من قطار مسرع بمصر

واقعة صادمة أثارت غضب عدد كبير من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد انتشار مقطع فيديو لحادث مأساوي تضمن إجبار محصل قطار لشابين على إلقاء نفسيهما من قطار VIP رقم 934 المتجه من الإسكندرية إلى الأقصر أثناء سيره، وتسبب في وفاة أحدهما وإصابة الآخر.

وألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على رئيس قطار وكمسري ”محصل تذاكر“ بعد أن تسببا في وفاة شخص يدعى محمد عيد 23 سنة من شبرا الخيمة، وبتر قدم شاب آخر يدعى أحمد محمد 25 سنة من الشرابية بالقاهرة.

كاااارثه

محصل القطار يرمى طفلين من القطار بسبب مفيش معهم حق التذكره

الاول مات

والثانى رجله اتقطعت pic.twitter.com/t3BkQIq8IJ — بِنِتّ عٌأّصٌمَ بِګ (@madi7aAssem) October 28, 2019

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لمجموعة من ركاب القطار في مشادة مع محصل التذاكر ”كمسري“ بعد أن قام بإجبار راكبين أثناء سير القطار على إلقاء نفسيهما خارجه، لعدم حملهما تذاكر أو نقودًا داخل القطار، ما أدى إلى مصرع الأول وإصابة الثاني بجروح خطيرة.

وفور انتشار مقطع الفيديو أصدرت هيئة السكك الحديدية المصرية بيانًا قالت فيه: ”أثناء قيام رئيس القطار بمطالبة اثنين من الركاب بدفع قيمة الأجرة امتنعا عن دفعها، وأثناء تهدئة القطار بمحطة دفرة لوجود عطل بنظام الإشارات بالمحطة، قاما بالنزول من القطار أثناء سيره ما أدى إلى سقوط أحدهما أسفل عجلاته وتوفي في الحال، وأصيب الراكب الآخر وتم نقلهما بالإسعاف لمستشفى طنطا العام“.

وتم التحفظ على رئيس القطار بمعرفة شرطة السكة الحديد وجارٍ عرضه على النيابة العامة بمدينة طنطا، واتخذت الهيئة قرارًا بوقف رئيس القطار والكمسري لحين انتهاء التحقيق معهما في النيابة العامة، وتبين أن الراكبين من الباعة الجائلين.