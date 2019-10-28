موقع ”يوتيوب“ يحذف أغنية ”سلام“ لسعد لمجرد بسبب شكوى من فنان مغربي (فيديو)

حذف موقع ”يوتيوب“ اليوم الإثنين، أغنية ”سلام“ للفنان المغربي سعد لمجرد؛ بسبب اتهام الفنان الأمازيغي هشام تلمودي فريق عمل الأغنية، باستغلال مقطع موسيقي من إحدى أغانيه دون ترخيص منه.

وكان تلمودي قد اتهم عضو مجموعة ”فناير“، محسن تيزاف بنسبة الألحان لنفسه، رغم أن حقوق التأليف مدونة في سجلات المكتب المغربي لحقوق المؤلفين.

وأفاد مخرج فيديو كليب ”سلام“، عبد الرفيع العبديوي لمواقع محلية، أنه ”لا يمكن الحديث عن حذف الكليب وإنما حجب مؤقت؛ لأن أي شخص يمكن أن يبلغ عن الأغنية، وبالتالي تقوم إدارة ”يوتيوب“ بحجبها احترازيًا في انتظار أن يتم إرسال الوثائق التي تثبت حق فريق الأغنية في تقديمها“.

وكان سعد لمجرد قد عبر في حالة ”ستوري“ على ”إنستغرام“، عن سعادته لتجاوز أغنية ”سلام“ 14 مليون مشاهدة.

ولا يمكن للمجرد الرد على تلك الاتهامات الموجهة لأغنيته؛ لأن القضاء الفرنسي منعه من التحدث لوسائل الإعلام، بحسب تصريح صحفي لبعض المقربين منه.