يوفنتوس ينافس إنتر ميلان وباريس سان جيرمان على ضم راكيتيتش نجم برشلونة

بدأت إدارة يوفنتوس الإيطالي التحضير مبكرًا للدخول في سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، لدعم صفوف الفريق المتصدر لجدول ترتيب المسابقة المحلية في إيطاليا، وفي ظل السعي للمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وأكدت مصادر إيطالية، أن اليوفي قد حدد اسم الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش، نجم وسط برشلونة الإسباني، كأبرز الأسماء المطلوب التعاقد معها في الميركاتو الشتوي رغم وجود منافسة حامية من عدة أندية تسعى للفوز بخدمات الكرواتي المخضرم.

وقال موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي، إن راكيتيتش يحظى باهتمام كبير من عدد من أكبر الأندية في أوروبا، ومنها إنتر ميلان، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، بجانب باريس سان جيرمان الفرنسي.

نهاية رحلة برشلونة

وأشار ”كالتشيو ميركاتو“، في تقرير نشره، صباح اليوم الإثنين، إلى أن يوفنتوس سينضم للصراع المشتعل من أجل التعاقد مع راكيتيتش.

وقرر الدولي الكرواتي الرحيل عن البارسا بعد أن فقد مكانه كلاعب أساسي مع انطلاق الموسم الجاري لصالح الدولي الهولندي فرانكي دي يونغ، المنتقل الصيف الماضي من أياكس أمستردام مقابل 75 مليون يورو، بعد تألقه الموسم الماضي وقيادته لفريقه لتحقيق لقب الدوري في هولندا بجانب التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال.

ويعاني راكيتيتش، نجم إشبيلية السابق، منذ انطلاق الموسم، لإيجاد الفرصة للمشاركة كأساسي بعد أن أصبح ملازمًا لمقاعد البدلاء في كل مباريات الفريق الكتالوني منذ انطلاق الموسم.

واعتمد إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، على راكيتيتش فقط في 6 مباريات في الليغا كبديل في الشوط الثاني، كما شارك بضع دقائق فقط خلال مباراتي بروسيا دورتموند الألماني وسلافيا براغ التشيكي في دوري أبطال أوروبا.

وكان راكيتيتش قد انضم لصفوف البلوغرانا في عام 2014 ليشارك في 175 مباراة ، مسجلًا 24 هدفًا.

أزمة اليونايتد

من جانبها، قالت صحيفة ”ديلي ميل“ الإنجليزية، إن راكيتيتش الذي ينتهي عقده مع برشلونة بنهاية الموسم المقبل، لديه الخيار للانتقال ليوفنتوس أو مانشستر يونايتد خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية، إلى أن مانشستر يونايتد يعاني على مستوى خط وسط الفريق مع إصابات الفرنسي بول بوغبا المتكررة، وتراجع مستويات الثنائي نماينا ماتيتش والبرازيلي فريد؛ وهو ما يؤرق المدرب أولي غونار سولشاير، على عكس يوفنتوس الذي يمتلك كوكبة من اللاعبين المميزين في وسط الميدان، مثل آرون رامسي وميراليم بيانيتش بجانب الفرنسي المخضرم بليس ماتويدي.

صفقات مدوية

وأشارت صحيفة ”غازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية، إلى أن يوفنتوس نجح في تحقيق مكاسب مالية ضخمة خلال العامين الماضيين، حيث ارتفع رأس مال البيانكونيري بحوالي 300 مليون يورو، وهي زيادة قياسية غير مسبوقة في تاريخ النادي.

وقالت الصحيفة، إن تلك المكاسب المادية التي حققها يوفنتوس ستدفع إدارة النادي الإيطالي نحو إبرام صفقة مدوية، من شأنها أن تحافظ على المستوى التسويقي للعلامة التجارية للنادي، وتساعد على تدعيمها بأرباح إضافية.

ووضعت الصحيفة قائمة بخمسة لاعبين تحت رادار إدارة يوفنتوس في صيف 2020، وعلى رأسهم: نجما باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي، ونجم مانشستر يونايتد بول بوغبا، ونجم أتلتيكو مدريد خواو فليكس، وأخيرًا الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة إلى أن يوفنتوس حقق أرباحًا طائلة بعد وصول رونالدو إلى تورينو.

وكان رونالدو قد انتقل إلى اليوفي في صفقة وصلت قيمتها إلى 113 مليون يورو، بحسب تقديرات الصحافة الإيطالية.

وتابعت الصحيفة بقولها: ”الأرباح الصافية التي حققها يوفنتوس وصلت إلى 58 مليون يورو، منذ التعاقد مع رونالدو، وجاءت معظم تلك الأرباح من عائدات قمصان اليوفي، والتي وصلت إلى مليون قميص“.