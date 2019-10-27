تعرف على أفضل رحلات القطار حول العالم (صور)

تمتد خطوط السكة الحديدية مسافة 700 ألف ميل في العالم، ويعتبر السفر بالقطار مميز عن سائر وسائل المواصلات، فاستخدام القطار يعد رحلة في حد ذاته، فعلى عكس السفر بالطيران، يسمح لك القطار برؤية العالم بما في ذلك القرى الصغيرة، والغابات النائية، والجبال والسواحل والمدن والبحيرات والسهول والصحاري والبحار.

ونشرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية قائمة تضم أفضل رحلات القطار في العالم حسب تقييمها، نستعرضها لكم تاليًا:

الولايات المتحدة

تدير شركة ”امتراك“ سلسلة من الرحلات الرائعة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بما في ذلك أول خط عابر للقارات تم انشاؤه في ولاية يوتا في 10 مايو 1869، والذي أصبح الآن من المعالم السياحية.

وتعد أفضل رحلات القطار في الولايات المتحدة هي استقلال خط ”ليك شور ليميتد“ من نيويورك إلى شيكاغو الذي يسير بمحاذاة نهر هادسون. وخط ”إمباير بيلدر“ من شيكاغو إلى سياتل والذي يمر عبر براري السهول الشمالية، وخط ”كاليفورنيا زيفر“ بين شيكاغو وسان فرانسيسكو، الذي يستغرق ليلتين و3 أيام عبر جبال روكي.

أستراليا

يمكنك المرور عبر أستراليا بالكامل من خلال ركوب قطار ”الغوان“ الذي يقطع مسافة 1851 ميلًا من أديليد في جنوب أستراليا إلى داروين في أقصى الشمال، وهي رحلة تستغرق 54 ساعة مع راحة 4 ساعات في مدينة أليس سبرينغز تتيح مشاهدة منطقة أولورو الجبلية الخلابة.

الهند

تلعب القطارات دورًا كبيرًا في الهند، فهي تنقل 20 مليون مسافر يوميًا، وهناك 68 ألف ميل من خطوط السكة الحديدية وأكثر من 7 آلاف محطة.

وتعتبر أفضل رحلة قطار في الهند هي خط دارجيلنغ لمحطة شيملا البريطانية الاستعمارية السابقة، ويسير عبر مسار ضيق خلال 107 أنفاق.

كندا

تعد الرحلة بين بانف في ألبرتا وفانكوفر في كولومبيا البريطانية واحدة من أروع الرحلات في العالم، حيث تمر عبر جبال روكي ذات القمم الثلجية والعديد من الأنهار والبحيرات.

وهي رحلة تستغرق يومين وتتوقف ليلة في مدينة ”كاملوبس“ الكندية، وهو قطار فخم يتميز بطهاة مدربين في مطاعم حاصلة على نجمة ميشلان التي تعتبر المعيار العالمي لتقييم المطاعم، كما يتميز القطار بعربات ذات نوافذ زجاجية حتى تتمكن من رؤية الجبال.

روسيا

أفضل رحلة قطار في روسيا تكون على الخط العابر لسيبيريا، والتي تبدأ في موسكو وتمر عبر فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا أو عبر منغوليا إلى الصين لتنتهي في بكين.

وتبلغ المسافة من موسكو إلى فلاديفوستوك 5777 ميلًا، بينما تبلغ الرحلة إلى بكين 6319 ميلًا، كما يمكنك أخذ استراحة في مدن خلابة على طول الطريق، مثل ”كازان“ و“إيركوتسك“ ”أولان أودي“.

تعزز الرحلة من شعور الهروب والعزلة عن العالم، حيث تمر عبر غابات شاسعة وبلدات صغيرة بها منازل خشبية مطلية باللون الأزرق السيبيري.

سويسرا

تستغرق رحلة ”جلاشر إكسبريس“ إلى زيرمات وسانت موريتز، 8 ساعات وتعبر من جبال الألب، وتتوقف في مدينتي أندرمات وتشور.

ولا يسير القطار بسرعة، إذ يبلغ متوسط السرعة 24 ميلًا في الساعة، مما يسمح لك بمشاهدة المناظر الطبيعية التي تمتد عبر 181 ميلًا، ويمر القطار بـ 91 نفق، وعبر 291 جسرًا.