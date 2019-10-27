تحطيم الرقم القياسي للاستلقاء على المسامير (فيديو)

حطم مجموعة من خبراء الفنون القتالية في الهند، رقمًا قياسيًّا بالاستلقاء على أكبر عدد من طبقات المسامير المدببة، فوق بعضهم البعض.

وبدأ التحدي باستلقاء أحد أفراد الفرقة على طبقة من المسامير ثم بدأ الآخرون بالاستلقاء على طبقات مشابهة توضع على أجسادهم تواليًا.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، قدم فريق ”فيسبي خرادي“ عرضه في مدينة ”سورات“ بولاية ”غوجارات“ الهندية يوم الأربعاء الماضي، واستلقى أفراده على 9 طبقات من المسامير الحادة.

وبالفعل، نجح الفريق في تحطيم الرقم القياسي ودخول موسوعة ”غينيس“ بعرضهم الخطير، ويمكن رؤية كيف أصبحوا يعانون من تحمل ذلك الوزن والألم، فضلًا عن التركيز العالي للحفاظ على توازنهم.

جدير بالذكر أن أفراد الفريق حطموا الرقم القياسي السابق الذي سجلوه في 2011، إذ دخلوا موسوعة غينيس بتنفيذ العرض ذاته لكن بـ 5 طبقات من المسامير.