ريهام سعيد تفتح النار على جورج قرداحي (فيديو)

نشرت الإعلامية ريهام سعيد فيديو لها، للرد على تصريحات الإعلامي اللبنانى جورج قرداحي، بعدما أشار الأخير إلى أنها تستحق ضرب بـ“الجزمة“ لتعليقاتها المسيئة عن المصابين بالسمنة، خلال أحد لقاءاته التلفزيونية.

وقالت سعيد في الفيديو الذي نشرته بموقع الصور والفيديوهات إنستغرام : ”مبقاش فيه رقي زي زمان، ومين دي اللي تستحق تاخد بالجزمة، أنت بتتكلم عن زميلة وواحدة ست محترمة عندها بيت وأولاد وأهل ولا أنت اتجننت. بغض النظر عن الصبغة اللي أنت عاملها وعارفة إنك كبير في السن وممكن تكون خرفت بس مش للدرجادي“.

وتابعت: ”عايز أعلمك إنه بالرغم من كبر سنك وشعرك الأبيض اللي مبقاش أبيض، إن الأدب والذوق صعبين، وقلة الأدب سهلة وممكن أرد عليك وأهزأك وأخليك تعيط سواء في مصر ولا لبنان، وأخليك مش عارف تمشي في الشارع ويمكن اللي يشفعلك لبنان اللي أنت عار عليها، لبنان شعب خلوق وبلدي التاني وعمر محد قالي كلمة ضايقتني فيها“.

ووجهت سؤالها إلى قرداحي قائلة: ”أنت مروحتش تشيل حد بونش عشان يدخل الحمام، ولا روحت دورت على سرير في مستشفى ينفع لحد من دول؟

عيب تكون محسوب على الإعلام وتاخد جزء وتشتم، وإحنا مش زملاء وكل تاريخك إنك قعدت تسأل أسئلة حد كاتبهالك وتوزع ملايين وتصقف وتروح، ولو عايز تعرف أنا مين أدخل على يوتيوب وراجع أنا عملت إيه، ووعيت الناس، أنت بقى عملت إيه“.

وتابعت: ”هل أنا مقدرش أقولك إني لو شوفتك في أي مكان أنا اللي هديك بالجزمة، لكن أنا مينفعش أعمل كدا عشان عندي بابا وماما ربوني وعندي بيت أصيل طلعت منه وعندي أخلاق متخلنيش اتكلم عن أي حد، فيه زملاء في الوسط بيغلطوا أو ناس بتزعل منهم زي شيرين عبدالوهاب، ومينفعش إني أقول دي تستحق تاخد بالجزمة، وفي مصر عندي جمهور طويل عريض معندكش ربعه“.