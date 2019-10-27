إقبال هائل على تذاكر حفل ”ليلة سهم“ بالسعودية.. وتركي آل الشيخ يطلب مساعدة سالم الهندي‎

شهدت بعض نقاط بيع تذاكر حفل ”ليلة سهم“ المقرر لها يوم 5 نوفمبر المقبل، على مسرح محمد عبده، ضمن احتفالات موسم الرياض، داخل إحدى الأسواق التجارية في العاصمة السعودية، إقبالاً هائلاً من مختلف الأطياف في السعودية.

وأعلن بعض المسؤولين عن بيع التذاكر، عن إيقاف البيع وتأجيله رغم إعلان شركة ”روتانا“ المنظمة للحفل عن انطلاق بيع التذاكر وذلك عبر تغريدة لها على موقع ”تويتر“، بسبب الزحام والإقبال الشديدين على نقاط البيع.

٣ ساعات تفصلنا عن موعد بيع التذاكر

تذاكر ليلة الموسيقار #سهم

تقدرون تحجزونها اونلاين الساعة ١١ مساءً بتوقيت السعودية ???????? من خلال الرابط التاليhttps://t.co/bbuPdFwsLo

اسعار التذاكر من ١٧٥ الى ١٢٠٠ ريال@RiyadhSeason @RabehSaqer @majidalmohandis @AssalaOfficial @NAWALalq8iya pic.twitter.com/7nul2B9EG9 — ????Rotana Music (@RotanaMusic) October 26, 2019

وعبر ”تويتر“، طلب تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة مساعدة سالم الهندي، نائب رئيس اللجنة الفنية بالهيئة والمدير التنفيذي لشركة ”روتانا“، وذلك بعد كثرة الطلبات للحصول على تذاكر.

وقال تركي آل الشيخ في تغريدة له عبر حسابه الخاص على ”تويتر“: ”أنا مشرف على اللجنة الفنية منذ سنتين تقريبًا، أكثر حفلة مرت علي في طلبات التذاكر حفلة سهم القادمة، انفجر جوالي ياناس، اتصرف يا اخوي سالم الهندي، 17 ألف تذكرة راحت ونفكر نوسع المسرح لـ22 ألف!“.

أنا مشرف على اللجنة الفنية منذو سنتين تقريباً … اكثر حفلة مرت علي في طلبات التذاكر حفلة سهم القادمة … انفجر جوالي ياناس … اتصرف يا اخوي سالم الهندي … ١٧ الف تذكره راحت ونفكر نوسع المسرح ل٢٢ الف! — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 26, 2019

وردّ سالم الهندي على تغريدة تركي آل الشيخ فقال عبر ”تويتر“: ”فعلا طال عمرك شي مو طبيعي طوال عملي في هذا المجال ما مر عليّ هذا الكم من الطلبات ولكن إن شاء الله نحاول نرضي الجميع“.

فعلا طال عمرك شي مو طبيعي طوال عملي في هذا المجال ما مر عليّ هذا الكم من الطلبات ولكن ان شاء الله نحاول نرضي الجميع. https://t.co/beQ50VYJQK — سالم الهندي (@salhendi) October 26, 2019

وغرّد آل الشيخ مجددًا عبر حسابه على ”تويتر“ فقال: ”طلبت من الزملاء في الهيئة وضع شاشة عملاقة إذا أمكن في البوليفارد لنقل حفلة سهم مباشرة ليستمتع الناس إن شاء الله يلحقو يسونها“.

طلبت من الزملاء في الهيئة وضع شاشة عملاقة اذا امكن في البولفارد لنقل حفلة سهم مباشرة ليستمتع الناس ????????????????????❤️ ان شاء الله يلحقو يسونها???? — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 26, 2019

ويشهد مسرح محمد عبده في الخامس من نوفمبر المقبل، والذي يتّسع لأكثر من 22 ألف شخص، لاحتضان عدد من النجوم لإحياء ”ليلة سهم“ يتقدّمهم رابح صقر، نوال الكويتية، أصالة نصري، ماجد المهندس، أميمة طالب، إسماعيل مبارك، وبدأت أسعار التذاكر من 175 ريالًا إلى 1200.

يُذكر أن الموسيقار السعودي سهم، هو الأمير أحمد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، وهو ملحن وعضو مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز الخيرية ومدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية.