إصابة الفنانة العراقية آسيا كمال في مظاهرات بغداد (صورة)

تعرضت الفنانة العراقية آسيا كمال إلى حالة اختناق وسقطت على الأرض خلال مشاركتها في تظاهرات ساحة التحرير وسط بغداد، أمس الجمعة.

وظهرت آسيا وهي تفترش الأرض وفي حالة إغماء، بعد استنشاقها الغاز المسيل للدموع الذي استخدمته القوات الأمنية لتفريق المظاهرات، فيما تجمع حولها بعض المتظاهرين لإنقاذها.

وأشعلت الفنانة العراقية مواقع التواصل الاجتماعي، وبادر عدد كبير من الفنانين والنشطاء بنشر صورتها والتضامن معها والدعاء لها بالسلامة.

وتضامن معها مواطنها المخرج فراس السراي، حيث نشر صورتها وقال: إنّ ”‏الفنانة القديرة آسيا كمال مع مجموعة من الفنانين والإعلاميين تعرضوا للاختناق، جراء الغازات المسببة للدموع التي تقمع المتظاهرين المطالبين بالحقوق“.

الفنانه القديره اسيا كمال مع مجموعه من الفنانين والإعلاميين تتعرض للاختناق من جراء الغازات المسببه للدموع التي تقمع المتظاهرين المطالبين بالحقوق pic.twitter.com/bLRfGlSSqS — Firas W. Alsarray ⭕️ (@firasalsarrai) October 25, 2019

كما تضامن معها الإعلامي عمر الجنابي، الذي علق: ‏“ألف سلامة للفنانة ‎#آسيا_كمال وجميع المتظاهرين في العراق“.

ألف سلامة للفنانة #آسيا_كمال وجميع المتظاهرين في العراق pic.twitter.com/a9vuvckm1K — عمر الجنابي (@omartvsd) October 25, 2019

يذكر أن ساحات الاحتجاج في بغداد وعدد من المحافظات شهدت تظاهرات ضخمة أمس الجمعة، ومحاولات لدخول المنطقة الخضراء، في حين ردت قوات الأمن بالغاز المسيل للدموع، أصيب على إثرها العشرات بالاختناق.