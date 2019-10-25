أكبر مكاسب أسبوعية للنفط بفعل آمال التجارة ومعروض الخام

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، مسجلة أقوى مكاسبها الأسبوعية في أكثر من شهر بفضل تفاؤل إزاء اتفاق تجارة أمريكي صيني وتراجع مخزونات الخام الأمريكية، وإجراء محتمل من أوبك لتمديد تخفيضات الإنتاج مما طغى على مخاوف اقتصادية أوسع نطاقًا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 43 سنتًا بما يعادل 0.8% ليتحدد سعر التسوية عند 56.66 دولار للبرميل، مسجلة زيادة أسبوعية تتجاوز 5%، هي الأقوى منذ 21 يونيو حزيران.

وأغلق خام برنت مرتفعًا 35 سنتًا أو 0.6 % عند 62.02 دولار للبرميل، بمكسب أسبوعي أكثر من 4%، هو الأفضل منذ 20 سبتمبر أيلول.

وتلقى النفط دعمًا من مؤشرات تقدم في محادثات حل النزاع التجاري الأمريكي الصيني الذي يثقل كاهل الطلب على الخام، فقد قال المسؤولون في واشنطن اليوم إن الولايات المتحدة والصين تقتربان من وضع اللمسات الأخيرة على الجزء الأول من اتفاق تجارة بعد حرب رسوم دارت لشهور.

وقال جون كيلدوف، من أجين كابيتال في نيويورك: ”بعض ما يرد من المحادثات الأمريكية الصينية إيجابي مجددًا، وهذا يغذي بلا ريب سوق الأسهم، ولذا يستفيد النفط منه.“

واقتربت الأسهم الأمريكية، التي تقتفي أسعار النفط أثرها عادة، من مستويات قياسية مرتفعة بعد صدور تصريحات التجارة من واشنطن.

وتدعم الأداء الأسبوعي بتراجع مفاجئ في المخزونات الأمريكية، حيث نزل مخزون الخام نحو 1.7 مليون برميل الأسبوع الماضي.