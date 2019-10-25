”موديز“: إصلاحات لبنان قد تضر بالثقة في قدرته على خدمة الدين‎

حذرت وكالة التصنيفات ”موديز“، اليوم الأربعاء، من أن الثقة في قدرة الحكومة اللبنانية على خدمة ديونها قد تتقوض بدرجة أكبر؛ بسبب خطتها لتسييل الدين.

وقالت الوكالة: إنّ الخطوة التي تتضمن توفير البنك المركزي التمويل للحكومة ”قد تضاعف الضغوط على ربط العملة والقدرة على خدمة الدين في المدى المتوسط“.

وفي ظل احتجاجات عارمة وأزمة مالية متفاقمة، كشفت حكومة لبنان عن عدد من الإجراءات الهادفة جزئيًا إلى استرضاء المتظاهرين وإقناع المانحين الأجانب بقدرتها على تقليص عجز الميزانية في العام القادم.

وأضافت ”موديز“ أنّ ”الإلغاء المقترح لحيازات البنك المركزي من أدوات الدين بالعملة المحلية سيخفف ضغط السيولة في المدى القصير“.

وأشارت إلى أنّ ”زيادة ضرائب القطاع المالي ستكون ذات أثر ائتماني سلبي على البنوك، حيث ستضغط على عوائدها الضعيفة أصلًا وقدرتها على امتصاص الصدمات“.