مصر تدشن بورصة سلعية جديدة.. هل تنجح في ضبط الأسواق والأسعار؟

بدأت الحكومة المصرية خطوات تدشين بورصة سلعية من أجل ضبط الأسعار وحماية المستهلكين وصغار المزارعين من الممارسات الاحتكارية لكبار التجار، فى خطوة اعتبرها العاملون في المجال الاقتصادي والزراعي مهمة من أجل معرفة احتياجات الأسواق، وتحديد السلع الأساسية، والسعر العادل لها.

الدكتور أحمد حنفي، الخبير الاقتصادي، يقول إن البورصة السلعية تتم من خلال العرض والطلب، والتخزين يلعب دورًا كبيرًا فيها، لظبط حركة آليات الأسواق والأسعار.

وأضاف حنفي لـ“إرم نيوز“ أن البورصة تتضمن تعاقدات على الزراعات، ويتم الاتفاق على شرائها على طريقة الزراعة التعاقدية مع الفلاحين، بما يساهم في توفير الحماية للمزارعين.

حماية صغار الفلاحين

ولفت حنفي إلى أن البورصة السلعية تقوم بتجميع إنتاج المزارعين وتسعيره بشفافية، وتعزيز القدرة على تصدير المنتجات، وهي آلية تمثل إعادة لفكرة التعاونيات ويتم تجميع المحاصيل الخاصة بسلعة معينة وإنشاء الجمعية التعاونية لمنتجي الأرز على سبيل المثال، اعتمادًا على المجمعات الاستهلاكية، مما يخلق توازنًا بين المنتج الصغير والكبير.

وأشار إلى أن الحكومة تتحكم في البورصة السلعية، وستتولى وزارة التموين إدارتها والتحكم في تسعيرها للمستهلك، حيث ستتدخل بتحديد سعر عادل لقوى العرض والطلب، وستكون بنظام شركة أو مجموعة شركات تتولى إدارتها.

وأضاف أن البورصة سيكون لها نصيب في هذه الشراكة لما لها من خبرة في أنظمة التداول، ويكون التداول للسلع القابلة للتخزين والسريعة، فتكون سوقًا كبيرًا لجذب التجار وصغار المستثمرين من أجل عرض منتجاتهم.

وأكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن البورصة السلعية تحقق شفافية في التسعير، وتحافظ على المنتج والمستهلك في الوقت نفسه من عملية الجهل بالأسعار التي يتم استغلالها.

أسعار عادلة

وأوضح أبو صدام لـ“إرم نيوز“ أن ترك السوق لجشع التجار مشكلة استمرت لعقود طويلة، فنجد المنتج أو الفلاح يبيع بسعر قليل، والمستهلك يشتري بسعر عال، بسبب همزات الوصل والحلقات الوسيطة بينهما التي تتحكم في الأسعار، وهم التجار الذين يستفيدون بالبيع بأسعار أحيانًا لا تتناسب مع التكلفة الحقيقية.

ولفت نقيب الفلاحين إلى أن البورصة ستحدد أسعار المحاصيل، وبالتالي لن يستطيع التجار المغالاة، وستضع مصر على خطة الأسعار العالمية، ويكون معروفًا للعالم أسعار المحاصيل والسلع، وهو ما كانت البلاد تسعى إليه فى الفترة الأخيرة في ظل وجود مشكلتي التسعير والتسويق، ما يساهم في حلهما هذه الآلية، بعد طرح أفكار سابقة لم تنفذ مثل الزراعات التعاقدية أو سعر الضمان.

آلية العرض والطلب

وأشار إلى أن المتحكم في أسعار هذه البورصة سيكون العرض والطلب، ففى حال إذا كان العرض كبيرًا من سلعة معينة سيكون سعرها منخفضًا، والعكس صحيح، وهو ما سيحدد الآليات في المستقبل حال ارتفاع أسعار سلعة أو محصول معين حتى تنتبه الحكومة، وتعمل على توفيرها من خلال صوب للزراعة، في آلية كاشفة للسوق واحتياجاته.

ولفت إلى أن الفلاح غير مجبر على أن يطرح محاصيله عبر البورصة السلعية إلا أنها ستكشف السعر، وتمنع البيع بأقل منها حتى لا يخسر، والتاجر لن يشترى بسعر أكبر من الفلاح في حال معرفته السعر العادل فى البورصة، فالكل سيتجه لها إجبارًا وليس اختيارًا.

وأكد أبو صدام أن البورصة ستعمل على ضبط الأسعار، حتى وإن حاول البعض التحجج بأسعار النقل، إلا أن هناك متوسطًا للأسعار فلا يمكن المغالاة في إضافة تكاليف غير منطقية على سلعة أو محصول له سعر مقبول، وبالتالي سيتحقق التوازن لأن الجهل بأسعار السوق يجعل التجار جشعين في تحديد الأسعار فيتم استغلال المستهلكين والمزارعين.

قاعدة بيانات المحاصيل

وتابع نقيب الفلاحين بأن البورصة لن تساهم في تواجد السلعة، لكن ستكشف الذين يحاولون القيام بسوق سوداء من أجل رفع أسعار المحاصيل إذا كانت موجودة بالفعل، فعلى سيل المثال أزمة الليمون الأخيرة لم يكن سببها سوق سوداء كما صور البعض، لكن لم يكن في الأساس موسم زراعة الليمون.

وأشار إلى أن غياب المعلومات عن الزراعة والمحاصيل والأفدنة المزروعة طوال العام يسبب أزمات، لكن وجود البورصة يوفر قاعدة بيانات عن المزارعين فى المحافظات، وطبيعة الزراعات التى خرجت من كل محافظة على مدار اليوم.

وكان علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد فريد، رئيس البورصة، قد أعلنا الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بالبورصة السلعية.

وتتولى إدارة البورصة الجديدة شركة برأسمال 100 مليون جنيه، وسيكون للهيئات الحكومية والبورصة المصرية الحصة الأكبر فيها.

ويوجد بمصر 18 منطقة لوجيستية سيتم الاستعانة بها فى تخزين السلع، إضافة إلى إنشاء المزيد من المناطق الفترة المقبلة حتى تستوعب جميع السلع.