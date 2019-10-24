أمير الكويت يحضر أول مناسبة اجتماعية منذ عودته من رحلة العلاج (فيديو)

أمير الكويت يحضر أول مناسبة اجتماعية منذ عودته من رحلة العلاج (فيديو)

المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

شارك أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، يوم الخميس، بحفل زفاف أحد المواطنين كأول مناسبة اجتماعية يشارك فيها الأمير منذ عودته من رحلة العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتداولت المنصات الإخبارية في الكويت مقاطع فيديو أثناء دخول الشيخ صباح لصالة الفرح لحضور زفاف المواطن عبداللطيف بلال، الخميس، وسط ترحيب كبير من قبل الحضور الذين استقبلوه عند مدخل الصالة مع تواجد لعدد من وسائل الإعلام المحلية.

وظهر الشيخ صباح بصحة جيدة وقد بدا عليه الارتياح أثناء حفل الزفاف، حيث بادر بتقديم التهاني لعائلة العريس الذين استقبلوه بحفاوة.

وتأتي مشاركة الشيخ صباح عقب ساعات من إعلان عميد آل الصباح الشيخ سالم العلي تبرعه بمبلغ 15 مليون دينار أي نحو 50 مليون دولار، بمناسبة عودة الأمير إلى البلاد معافى.

وعاد الشيخ صباح إلى البلاد قادمًا من الولايات المتحدة في الـ 16 من الشهر الجاري بعد تعافيه من العارض الصحي، حيث شهدت الأوساط الرسمية والشعبية احتفالات كبيرة بعودته.

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