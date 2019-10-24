أمير الكويت يحضر أول مناسبة اجتماعية منذ عودته من رحلة العلاج (فيديو)

شارك أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، يوم الخميس، بحفل زفاف أحد المواطنين كأول مناسبة اجتماعية يشارك فيها الأمير منذ عودته من رحلة العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتداولت المنصات الإخبارية في الكويت مقاطع فيديو أثناء دخول الشيخ صباح لصالة الفرح لحضور زفاف المواطن عبداللطيف بلال، الخميس، وسط ترحيب كبير من قبل الحضور الذين استقبلوه عند مدخل الصالة مع تواجد لعدد من وسائل الإعلام المحلية.

وظهر الشيخ صباح بصحة جيدة وقد بدا عليه الارتياح أثناء حفل الزفاف، حيث بادر بتقديم التهاني لعائلة العريس الذين استقبلوه بحفاوة.

#كويتنا | #فيديو.. سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حفظه الله يحضر حفل زفاف نجل بلال سلطان الخميس#صباح_الاحمد_الصباح pic.twitter.com/S1MrnkkB5N — كويتنا | kuwaitna???????? (@kuwaitnanews) October 24, 2019

وتأتي مشاركة الشيخ صباح عقب ساعات من إعلان عميد آل الصباح الشيخ سالم العلي تبرعه بمبلغ 15 مليون دينار أي نحو 50 مليون دولار، بمناسبة عودة الأمير إلى البلاد معافى.

وعاد الشيخ صباح إلى البلاد قادمًا من الولايات المتحدة في الـ 16 من الشهر الجاري بعد تعافيه من العارض الصحي، حيث شهدت الأوساط الرسمية والشعبية احتفالات كبيرة بعودته.