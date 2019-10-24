دول خليجية تتقدم في ترتيب البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال‎

تحسن ترتيب دول خليجية كثيرًا في أحدث تقرير لممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، بينما تعثرت الإصلاحات في دول بأمريكا اللاتينية على نطاق واسع، واحتلت نيوزيلندا المركز الأول للعام الرابع على التوالي.

وصدر التقرير في واشنطن في وقت متأخر أمس الأربعاء، ويرتب البلدان على حسب مناخ ممارسة أنشطة العمل بها، وخلص إلى أن أكثر البلدان التي شهدت تحسنًا على مدى السنة السابقة كانت السعودية والأردن وتوجو والبحرين وطاجيكستان وباكستان والكويت والصين والهند ونيجيريا.

وذكر البنك الدولي أن السعودية تقدمت 30 مركزًا لتصل إلى الثاني والستين، بينما تقدم الأردن 29 مركزًا ليصل إلى الخامس والسبعين، بفعل إصلاحات تهدف لبناء المزيد من التنوع الاقتصادي.

وقال إن إصلاحات السعودية شملت إنشاء نظام الشباك الواحد لتسجيل الشركات، واستحداث قانون المعاملات المضمونة، وقانون إشهار الإفلاس وتحسين حماية مستثمري الأقلية، وإجراءات لضم المزيد من النساء إلى قوة العمل.

وأشار سيمون ديانكوف مدير الأبحاث ومؤسس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال: ”من الجلي أن شيئًا ما غير مسبوق يحدث في الخليج، الجميع هنا في هذه المنطقة تفهم أنه من الأفضل تنويع الاقتصاد في تجاه ما، وأعتقد أن هذا هو بالفعل سبب الإصلاحات التي تحدث الآن“.

وأضاف أنه قبل عامين أو ثلاثة أعوام عندما بدأت هذه البلدان العمل على بعض تلك الإصلاحات كانت أسعار النفط غير مستقرة.

ويتزامن هذا التقرير مع ظهور رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في مؤتمر استثماري سعودي الأسبوع المقبل، بعد عام من انسحاب سلفه من المؤتمر ذاته على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأكد البنك الدولي حضور مالباس مبادرة مستقبل الاستثمار، التي تهدف جزئيًّا إلى إظهار السعودية كمقصد للأعمال.

وقال مسؤولون أمريكيون إن ”وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن وجاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي سيحضران المؤتمر أيضًا، بعدما ألغيا مشاركتهما العام الماضي“.

وقال مالباس في بيان ”إزالة العراقيل التي تواجه رواد الأعمال تخلق فرص عمل أفضل وتزيد الإيرادات الضريبية وترفع مستويات الدخل، وكل هذا ضروري لخفض معدل الفقر ورفع المستويات المعيشية“.

وشملت المراكز العشرة الأولى في التقرير، التي ظلت دون تغيير إلى حد كبير عن وضعها قبل عام، نيوزيلندا في المركز الأول تليها سنغافورة وهونج كونج والدنمارك وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وجورجيا وبريطانيا والنرويج والسويد.

وصعدت الصين إلى المركز الحادي والثلاثين متقدمة 15 مركزًا، في خطوة عزاها ديانكوف إلى إصلاحات داخلية بفعل التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

كما حققت باكستان ونيجيريا تقدمًا كبيرًا بفضل الإصلاحات التي تركز في الداخل في مواجهة صعوبات تجارية.

وتراجعت دول بأمريكا اللاتينية في الترتيب إذ هبطت الأرجنتين سبعة مراكز إلى المركز 126 بينما انخفضت المكسيك، أعلى اقتصاد في المنطقة من حيث التصنيف، ستة مراكز إلى المركز الستين.

وقال البنك الدولي، إن المكسيك لم تحقق أي تحسن كبير للعام الثاني على التوالي في مناخ أنشطة الأعمال.