بعد عشيقته.. ملك تايلاند يُقيل 6 أشخاص آخرين بدعوى الخيانة

اتهم الملك التايلاندي ماها فاجيرونجكورن ”عشيقته الرسمية“ بالخيانة وقام بتجريدها من ألقابها الممنوحة، وفي غضون أسبوع من هذا القرار، اتخذ الملك قرارًا آخر وهو إقالة ستة مديرين تنفيذيين بسبب ”سوء الإدارة المفرط“.

كان ملك تايلاند أعلن منح الجنرال سينينات (امرأة) لقب ”عشيقته الرسمية“ بعد شهرين فقط من إعلان زوجته الرابعة، مضيفة الطيران السابقة، سوثيدا فاجيرالونجكورن نا أيوديا، ملكة.

ومع ذلك، أعلن الملك البالغ من العمر 67 عامًا، إقالة وتجريد رفيقته من ألقابها ورتبها الملكية بسبب ”سوء السلوك وعدم الولاء للملك“، وفقًا لـcnnturk.

لم يكتف الملك برفيقته، بل أقال 6 مسؤولين بسبب سلوك وُصف بأنه ”شرير للغاية“، بعد أيام فقط من فعلته مع سينينات.

ومن بين المسؤولين الستة المقالين سيدة ومسؤول كبير بالشرطة واثنان من الحرس الملكي، كما وجهت إليهم تهمة ”استغلال مناصبهم الرسمية لتحقيق مكاسب شخصية أو مكاسب لآخرين“.

وأشارت أنباء إلى أن ساكولكيت شانترا، وهو ضابط برتبة فريق في الشرطة، ويعمل في مكتب شؤون العائلة الملكية، من بين الأشخاص الذين أقيلوا من مناصبهم.