حظر فلاتر التجميل والبوتكس على ”إنستغرام“

اتخذت شركة ”إنستغرام“ خطوة جديدة في إطار مبادرتها لتعزيز الصحة النفسية بين المستخدمين، وذلك بحظرها فلاتر التجميل والبوتكس والفيلر من تطبيقها.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية أن ”إنستغرام“ حظرت الفلاتر التي تعدل الصور لتزيد من حجم الشفاه وتقلد عمليات شد الوجه أو جراحات التجميل الأخرى.

وتأتي تلك الخطوة بعد أشهر قليلة من إطلاق التطبيق أداة في شهر أغسطس تسمح للمستخدمين بمشاركة فلاترهم المبتكرة في صفحة ”القصة“ الخاصة بالتطبيق.

وعند التمرير إلى أقصى يمين فلاتر الوجه، يمكن للمستخدم البحث في قسم ”استعراض التأثيرات“ والعثور على الفلاتر التي صممها مستخدمون آخرون، بما في ذلك الفلاتر التي تحاكي تأثير عمليات التجميل ليبدو المستخدم وكأنه خضع لعملية تجميلية.

وقالت ”إنستغرام“ إنها لن تعتمد أي فلتر ينتمي لنوعية شد الوجه وإزالة التجاعيد وحقن الفيلر في الوجنتين والشفاه، كما ستقوم الشركة بتصفية الفلاتر الحالية التي تم الإبلاغ عنها.

ومن جانبه، أوضح المتحدث باسم الشركة: ”نحن نعيد تقييم سياساتنا، نريد أن تكون الفلاتر تجربة إيجابية للناس فنحن نرى أن الإيجابية الجسدية موضوع مهم حقًا وهذا شيء نأخذه على محمل الجد“.