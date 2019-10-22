نيكي ميناج تعلن زواجها بأسلوب طريف (فيديو)

تزوجت المغنية الأمريكية المشاكسة ”نيكي ميناج“ رسميًا من حبيبها مغني الراب ”كينيث بيتي“، يوم الاثنين، والتي بدأت علاقتها به منذ ديسمبر/كانون الأول 2018 بحسب الصحافة الأمريكية، وكانت تناديه دائمًا ”زوجي“.

وأعلنت المغنية البالغة من العمر 36 عامًا، خبر زواجها من صديقها الذي يكبرها بـ5 سنوات، على ”إنستغرام“ من خلال فيديو طريف، يظهر فيه حذاؤها اللامع، إلى جانب فنجانين وقبعتين بالأبيض و الأسود ، طُرِّز عليها بالإنجليزية كلمتا ”العروس“ و ”العريس“.

واستُقبل هذا الإعلان المفاجئ بالكثير من التهاني من طرف أصدقائها في الوسط الفني، بينهم: الممثلة ”دجيت لالا انتوني“، و المغنية ”كريستينا أغيليرا“، وعارضة الأزياء ”ويني هارلو“.