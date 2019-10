بمناسبة عيد ميلادها.. زوج كيم كارديشيان يتبرع بمليون دولار باسمها

كشفت النجمة التلفزيوينة كيم كارديشيان، عن الهدية الثمينة التي منحها إياها زوجها المغني كاني ويست، بمناسبة عيد ميلادها الـ 39، نيابة عنه وعن أبنائهما الأربعة.

وتمثلت الهدية، وفق ما أفصحت عنه كارديشيان من خلال منشور لها على ”إنستغرام“، بتبرع بقيمة مليون دولار باسمها لصالح جمعيات تهتم بالسجناء، وهي القضية التي أصبحت النجمة التلفزيونية مؤخرًا واجهًة لها.

I got amazing gifts from my whole family and Kanye for me the most amazing bags. But he also donated $1 million to my favorite charities that work so hard on prison reform on my behalf from him and the kids. This makes my heart so happy! pic.twitter.com/chNkyPRQGW

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) October 22, 2019