بمناسبة عيد ميلادها.. زوج كيم كارديشيان يتبرع بمليون دولار باسمها

بمناسبة عيد ميلادها.. زوج كيم كارديشيان يتبرع بمليون دولار باسمها

المصدر: أمينة بنيفو-إرم نيوز

كشفت النجمة التلفزيوينة كيم كارديشيان، عن الهدية الثمينة التي منحها إياها زوجها المغني كاني ويست، بمناسبة عيد ميلادها الـ 39، نيابة عنه وعن أبنائهما الأربعة.

وتمثلت الهدية، وفق ما أفصحت عنه كارديشيان من خلال منشور لها على ”إنستغرام“، بتبرع بقيمة مليون دولار باسمها لصالح جمعيات تهتم بالسجناء، وهي القضية التي أصبحت النجمة التلفزيونية مؤخرًا واجهًة لها.

وكتبت كارديشيان في تدوينتها:“حصلت على هدايا رائعة من كل عائلتي، وأجمل الحقائب من طرف كاني ..الذي منح أيضًا مليون دولار هو وأبناؤنا ، باسمي إلى جمعيات أعمالي الخيرية المفضلة، والتي تعمل بجد لإعادة تأهيل السجون، وهذا أسعد قلبي كثيرًا“.

 والجمعيات التي تبرع لها كاني هي :“Cut 50, Buried Alive ProjectEqual Justice initiative et Anti-RecidivismCoalition.  ”، وتهتم بأوضاع السجناء، وإعادة إدماجهم في الحياة العادية بعد مغادرتهم السجن.

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