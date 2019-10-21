شركة أمريكية تطور سكوترًا ذاتي القيادة (فيديو)

تمكنت شركة أمريكية من تطوير ”سكوتر ذاتي القيادة“، بإمكانه أن يوصل الراكب ويعود إلى نقطة الشحن بعد انتهاء الرحلة.

وطوّرت شركة ”تورتيس“ الأمريكية، والتي تتخذ من ولاية كاليفورنيا مقرًا لها، تقنية قيادة ذاتية تمكن السكوتر من قيادة نفسه إلى مراكز الشحن بعد استخدامه، وهو هدف أعلنت شركة ”أوبر“ في وقت سابق من هذا العام بأنها تعمل على تحقيقه.

ومن المتوقع إطلاق المبادرة في الشهر المقبل، وهي الخطوة التالية لمشروع تأجير الدراجات والسكوتر ودراجات سيجواي الموجودة بالفعل في جميع أنحاء العالم، وقد تصبح حلًا لمشكلة ترك الدراجات والمركبات الخفيفة في أماكن غامضة، وتضمن عودتها جميعًا إلى محطات الشحن أو المناطق المزدحمة في حالة عدم الاستخدام.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فإن تقنية القيادة الذاتية من شأنها أن تحافظ على عدد السكوتر المشارك في مبادرة تشارك المركبات، وبالتالي تجنب المشاكل التي واجهت شركات تأجير الدراجات وخاصة فقدان الدرجات والسكوتر في جميع أنحاء المدينة عندما لم يعدها المستخدمون لمراكز الشحن.

وتأمل الشركة استخدام التقنية المتطورة في مدينة ”بيتشتري كورنرز“ في ولاية جورجيا الامريكية، لمعرفة ما إذا كان يمكنها تخفيف الازدحام في ساعات الذروة.

كما تخطط الشركة لطرح السكوتر في مدينتين في أوروبا نوفمبر القادم، فيما قالت إن نظامها سيوجه السكوتر نحو السير على طرق بسيطة لا يوجد فيها الكثير من الأشخاص.

وفي حال سقوط السكوتر، سترسل الشركة موظفًا لاستعادتها، مبينة بأن النظام سيرسل رسالة تلقائية للشركة لإعلامها بالحاجة للتدخل البشري المطلوب“.