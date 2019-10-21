جامعة هندية تكافح الغش بطريقة غريبة (صور)

لجأت إحدى الجامعات في الهند إلى طريقة غريبة وطريفة لمكافحة الغش، حيث أجبرت طلابها على وضع صناديق كرتونية على رؤوسهم، أثناء أداء أحد الاختبارات.

ويمكن رؤية طلاب إحدى كليات جامعة ”باغات“ في مدينة ”هافري“ بولاية ”كارناتاكا“، وهم جالسون في صفوف والصناديق على رؤوسهم، والتي جاءت بفتحة في الجزء الأمامي، ليتمكنوا من الرؤية.

وفيما تبدو الواقعة طريفة ومضحكة بعض الشيء، إلا أنها عرضت الجامعة للهجوم بسبب ذلك الإجراء الغريب الذي اعتُبر تعسفًا في حق الطلاب، وأصدر المسؤولون في الجامعة اعتذارًا رسميًا، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وبرر مدير الكلية ”ساتيش“ ذلك الأسلوب وقال قد تم اللجوء إليه على أساس تجريبي فقط، بعدما شهدوا تنفيذها في جامعة أخرى، مضيفًا ”لم يكن هناك أي نوع من الإكراه“.

وذكر بأن ”بعض الطلاب أزالوا الصناديق بعد ارتدائها بـ15 دقيقة، والبعض الآخر بعد 20 دقيقة، كما طلبنا بأنفسنا إزالة الطلاب للصناديق بعد ساعة واحدة من بدء الاختبار“.

بدوره وصف وزير التعليم في ولاية كارناتاكا، ”سوريش كومار“ في تغريدة الوضع بـ“غير المقبول“، وأكد أنه ”لا يحق لأحد معاملة أي من الطلاب كالحيوانات، وهذا الانحراف سيتم التعامل معه على نحو مناسب“.

وتوعد الوزير بالتدخل، حيث تلتزم الجامعة حاليًا بتوجيهات جديدة للتخلي عن استخدام الصناديق.