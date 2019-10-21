نتنياهو يفشل في تشكيل الحكومة ويعيد التفويض للرئيس الإسرائيلي

قالت صحيفة ”معاريف “ العبرية، اليوم الإثنين، إن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بتشكيل الحكومة أعاد تفويض تشكيل الحكومة للرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، بعد فشله في تشكيل الحكومة.

وقالت مصادر عبرية مقربة من حزب ”الليكود“ الذي يتزعمه نتنياهو، إن الأخير أبلغ الرئيس الإسرائيلي بعدم قدرته على تشكيل الحكومة الجديدة.

وبموجب القانون الإسرائيلي، فإنه بعد إبلاغ نتنياهو الرئيس الإسرائيلي عدم قدرته على تشكيل الحكومة فإن على الرئيس أن يوكل هذه المهمة مجددًا لعضو كنيست آخر خلال 3 أيام، أو إبلاغ رئيس ”الكنيست“ أنه لا يرى إمكانية بالتوصل لتركيب حكومة.

وذكر موقع 0404 العبري من جهته، أن ”التقديرات الحالية تشير إلى أن بيني غانتس الذي سيحصل على تفويض لتشكيل الحكومة لن يكون قادرًا على تشكيلها، مما يزيد احتمالية التوجه لجولة ثالثة من الانتخابات“.

ووفقًا لتلك الأجواء السياسية المتشابكة، تسود انطباعات في الأوساط السياسية الإسرائيلية بأن الأمور ستذهب بشكل كبير إلى إجراء انتخابات ثالثة، بعد فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة في المرتين السابقتين اللتين جرت فيهما الانتخابات في أبريل وسبتمبر الماضيين.

وكانت نتائج الجولة الأخيرة من انتخابات ”الكنيست“ الإسرائيلية قد أفرزت تصدر حزب ”كاحول لافان“ بزعامة رئيس الأركان السابق لجيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس الانتخابات بحصوله على 33 مقعدًا.