بعد عام.. سارة دندراوي ترد على مغازلة محمد عبده (فيديو)‎

استطاعت المذيعة السعودية سارة دندراوي، أن ترد على مغازلة الفنان السعودي محمد عبده لها من خلال مداخلة أجرتها معه حيث غازلته بشكل فكاهي، وذلك بمناسبة تكريمه مؤخرًا في المملكة ضمن نخبة من أبرز النجوم العرب والعالميين في موسم الرّياض.

وقالت سارة دندراوي في مغازلتها لمحمد عبده ”مزهزة“ الأمر الذي أثار ضحكاته، وتعني الشيء المشرق الجميل، إذْ سبق وأطلقها فنان العرب على سارة دندراوي، وهو ما سبّب لها حرجًا كبيرًا قبل عام مضى.

وقالت الإعلاميّة السّعوديّة للفنان محمد عبده: ”أهلًا فيك معانا أبو نورة وطبعًا بنباركلك على التكريم وخليني أنا هالمرة أعكس الآية وأقولك إنت كنت مزهزة اليوم“.

وهو الأمر الذي أثار ضحكات محمد عبده ليرد قائلًا: ”ردك عليّ أنا“، لتعلّق سارة دندراوي من جديد بقولها: ”أيوة بالضبط، جاء اليوم أخيرًا“.

يُذكر أن سارة دندراوي قد سألت محمد عبده في لقائها معه ببرنامج ”تفاعلكم: ”شو معنى مزهزهة؟“، ليرد بتلقائية: ”مزهزهة يعني سارة الدندراوي“ لتصيبها حالة من الخجل التي حاولت إخفاءها بالضحك.