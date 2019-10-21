أحمد خميس يعلق على خلع زوجته مشاعل الشحي للحجاب (فيديو)

كشف الإعلامي الإماراتي أحمد خميس، عن تلقي زوجته الإعلامية والفنانة الإماراتية مشاعل الشحي، تهديدات من الشخص الذي قام بتسريب مقطع فيديو لها ظهرت فيه دون حجاب، وهي جالسة في منزلها برفقة مواطنتها ميثا محمد.

لحظه مشاعل الشحي مب قد بكت علينا عشان انتشر لها مقطع بدون حجاب اجل هذا وش تسميه!! pic.twitter.com/LbzbQs1qR0 — فيروز .. (@Fairouz8i) October 18, 2019

وقال أحمد خميس في مقطع فيديو بثّه عبر حسابه على تطبيق ”سناب شات“: ”بخصوص كيف حرمتي تشيل شيلتها، وكيف إنك ترضى عليها هذا الموضوع، وكيف راح تصيح على هذا الفيديو المسرب ليها وهي شالت شيلتها، أولًا الموضوع مو يهمني“.

وأضاف: ”أنا هقولكم قصة الفيديو المنتشر لحرمتي وهي في بيتها، إحنا كنا مصدومين ومتفاجئين، ولكن هي في الأول والأخير زوجتي، أن ينتشر لها مقطع أنا أعرف زوجتي وهي إنسانة مستحيل أعارضها في هذا الموضوع، ولكن الرجل الذي نشر الفيديوهات لها يهددها بمقاطع لها وهي تتلبس“.

وأردف قائلًا: ”أتمنى ألا يصير التباس بأنها شالت الشيلة بموضوع الفيديو اللي اتسرب، أنا قلت في البداية لمشاعل زوجتي إن كانت تحس إنها مو مرتاحة، إنها تلبس شيلتها حاسة إنها حابة تفك الحجاب أنا معاها“.

واختتم أحمد خميس: ”بقولكم شغلة بس ما حد راح يزعل مني، أنا هذه الإنسانة تهمني كتير أنا هقولها وأعيدها وأتمنى الناس ما تشوفها شفقة، أنا يتيم وهذه الإنسانة احتوتني وسوت عيلتي ومش بس عيلتي بل كل حياتي، وأنا وايد مستأنس منها ومستحيل أخرب هذا الشيء“.

وكانت الإعلامية الإماراتية مشاعل الشحي ومواطنتها ميثا محمد، قد سُرب لهما مقطع فيديو قام أحد الأشخاص بتصويره لهما دون علمهما، وهما تظهران فيه دون حجاب وغير محتشمات بحسب روّاد ”تويتر“، الأمر الذي أثار حالة جدل كبيرة بين روّاد وسائل التواصل الاجتماعي.

لمابرمس عن هالموضوع موسالفة تنمر ولايعني ابا اتفلسف ع الناس لانه كل حد وحرية شخصيته وكيف يعيش وله حقوقه انه يعيش وخصوصيات ومحد يتدخل فيها، لكن بكلامك انها صارت عايلتك كلها واللي نعرفه بمفهومنا وبشكل عام انه العايلة لها شرفها وحماية خاصه محد له شغل وانت ماتسترت عليها ورضيت فيها (: pic.twitter.com/c72KRvhVDQ — ???????? (@moualz) October 20, 2019

وانهالت وقتها تعليقات متضاربة بين منتقدة وساخرة، متسائلة عن كيفية تسريب فيديو خاص، واتّهم البعض تعمّد الشحي إثارة الجدل حولها واستغلال الأمر، ما دعا الإعلامية الإماراتية لكشف الطريقة التي تمّ بها تسريب مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه دون الحجاب على رأسها.

وطالبت مشاعل متابعيها على السوشيال ميديا بمساعدتها في عدم انتشار هذا المقطع، وذلك من خلال الامتناع عن إرساله لأيّ شخص آخر، مشيرة إلى أنّها ستبتعد لفترة عن الجميع لكي تستطيع أنْ تنسى ما حدث معها.

مشاعل فصخت الحجاب مو ذي اللي من اسبوعين زوجها رافع قضايا على اللي نشر صورها بدون حجاب ؟ #مشاعل_الشحي pic.twitter.com/5o0WSWp2kN — غادة (@xp_Ghada) October 20, 2019

وأعربت مشاعل الشحي عن غصبها وحزنها الشديدين لانتشار هذا الفيديو، موضحة أن أحد الأشخاص صورها دون علمها ونشره، كما دافعت عن نفسها، من خلال تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على ”تويتر“ قائلةً: ”طول عمري تربيت على الحشمة وعمري ما طلعت من بيتي بدون ما احتشم، آخر شي حد يصورني ويطلعني بهذا المنظر اللي فعلًا كسرني، يا رب خذ حقي حرقت قلبي عسى ربي يحرقك، مردفةً: ”اللهم إني غلبت فأنصرني يا الله وحسبي الله ونعم الوكيل“.

أما زوجها الإعلامي الإماراتي أحمد خميس، فنشر عبر حسابه في ”سناب شات“ مُتضامنًا مع زوجته قائلًا: ”الله يحرق قلبك مثل ما حرقت قلب زوجتي، اللهم إنك وعدتنا أن لا ترد للمظلوم دعوة فأنت العدل والعدل قد سميت به نفسك“.