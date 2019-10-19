وفاة والد الفنان أحمد مكي

توفي في ساعة مبكرة من فجر السبت، والد الفنان أحمد مكي، فيما كشف مصدر مقرب منه عن توجه الأخير إلى مدينة أبوظبي عاصمة دولة الإمارات برفقة أسرته لمتابعة الإجراءات.

وأعلنت الفنانة إيناس مكي، شقيقة أحمد مكي، عن وفاة والدها من خلال منشور لها عبر حسابها الخاص على موقع ”فيسبوك“ فكتبت قائلة: ”البقاء لله وحده في والدي مكي بده في أبوظبي، ربنا يغفرله ويدخله فسيح جناته. نسألكم الدعاء له“.

البقاءلله وحده في والدي / مكي بده في ابوظبي.. ربنا يغفرله و يدخله فسيح جناته… نسألكم الدعاء له.. ???? تم النشر بواسطة ‏‎Nasa Mekki‎‏ في الخميس، ١٧ أكتوبر ٢٠١٩

وقال مصدر لـ“إرم نيوز“ إن سفر أحمد مكي يأتي لمتابعة إجراءات تشييع جثمان والده اليوم ودفنه بمدينة أبوظبي بحسب رغبة والده، منوهًا أن والده توفي إثر أزمة قلبية مفاجئة وأنه لم يكن يعاني من أي مرض.

وأضاف المصدر أن أحمد مكي كان يرغب في دفن والده بمدينة وهران مسقط رأسه في الجزائر، إلا أن والده كان قد أوصى شقيقته ”إيناس“ بدفنه في الإمارات كونه مقيمًا فيها منذ سنوات طويلة.

وتسابق العديد من نجوم الفن على نعي والد الفنان أحمد مكي، تاركين له كلمات التعازي عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان من بينهم محمد هنيدي وكريم عبدالعزيز وأحمد السقا وعلي ربيع وبيومي فؤاد وأمير كرارة وهشام ماجد والإعلامي أحمد أمين وغيرهم.

وكان أحمد مكي قد كشف في أكثر من حوار إعلامي له أن والده جزائري الجنسية، وأن والده ووالدته انفصلا قبل سنوات، موضحًا أنه ولد في وهران بغرب الجزائر لأب جزائري وأم مصرية ثم انتقل إلى مصر مع والدته ونشأ في حي ”الطالبية“ بمدينة الجيزة.

يُذكر أن أحمد مكي يقوم بالتحضير حاليًا لعمل مسرحي جديد بعنوان ”حزلقوم“، حيث إنه من المقرر أن يقدم هذا العرض المسرحي في السعودية خلال فعاليات موسم الرياض في الفترة من 27 وحتى 30 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.