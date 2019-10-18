وفاة أليسيا ألونسو أسطورة الباليه الكوبي

المصدر: أ ف ب

توفيت الراقصة ومصممة الرقص الكوبية الأسطورية، أليسيا ألونسو، عن 98 عامًا، وفق ما أعلنت دار الباليه الوطنية في كوبا.

وكانت ألونسو الأمريكية اللاتينية الوحيدة التي نالت لقب ”بريما باليرينا أسولوتا“ الرمزي الذي يمنح إلى الراقصات الأمهر في جيلهن.

وتوفيت الراقصة الكوبية الخميس، على ما قال ناطق باسم الدار.

وقال الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل في تغريدة ”رحلت أليسيا ألونسو تاركة فراغًا هائلاً وراءها، فضلًا عن إرث لا مثيل له. وضعت كوبا على أعلى مستويات الرقص العالمي. شكرًا أليسيا لأعمالك الأزلية“.

وكانت الراقصة تعاني من إعاقة كبيرة، فقد فقدت البصر بشكل شبه تام في سن العشرين بعد إصابتها بانفصال مزدوج للشبكية. وكانت لا تميز إلا الظلال وقد رقصت طوال حياتها مستندة إلى أضواء استرشادية على المسرح بحسب زوجها الثاني مدير المتحف الوطني للرقص بيدرو سيمون.