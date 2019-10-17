مصر.. إلغاء رخصة طيار واقعة محمد رمضان مدى الحياة

قرّرت وزارة الطيران المدني المصرية إلغاء رخصة الطيران الخاصة بالطيار المتورط في واقعة فيديو نشره الممثل محمد رمضان، وهو يجلس في مقعد الطيار المساعد على متن إحدى الطائرات التابعة لشركة خاصة.

وقالت الوزارة في بيان، مساء الخميس، إنها ألغت رخصة الطيار قائد الرحلة وسحبها مدى الحياة، وعدم توليه مستقبلًا أي أعمال تخص الطيران المدني، سواء إدارية أو فنية، بجانب سحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام.

وأشارت إلى أن القرار جاء بعد إجراء تحقيقات للوقوف على ملابسات تلك الواقعة، حيث ثبت ارتكاب مخالفات لقوانين الطيران المدني المصري، و“اتخذت الوزارة إجراءات رادعة حيال ما حدث من أفعال مستهترة وغير مسؤولة“.

ولفت البيان إلى أن ”الوزارة على ثقة بشركات الطيران المصرية والتزامها بتطبيق المعايير القياسية الدولية؛ لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة“.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصورًا للفنان محمد رمضان وهو جالس محل الطيار المساعد على متن طائرة لإحدى شركات الطيران الخاصة في رحلة لصالح الفنان المذكور، وتظاهره بتولي قيادة الطائرة.