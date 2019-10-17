نقل النجم الهندي أميتاب باتشان إلى المستشفى

أفادت تقارير إعلامية بنقل النجم الهندي الكبير أميتاب باتشان، 77 عامًا، إلى مستشفى ”نانافاتي“ في مومباي؛ بسبب مشكلة في الكبد.

ووفقًا لصحيفة ”تايمز أوف إنديا“، فإن الممثل نقل إلى المستشفى في الساعة الثانية صباح الثلاثاء 15 أكتوبر، وهو لا يزال بالمستشفى منذ ذلك الحين، وزواره الوحيدون حتى الآن هم عائلته فقط.

ويعمل النجم السبعيني حاليًا على تقديم برنامج المسابقات التلفزيوني الشهير Kaun Banega Crorepati (من سيربح المليون) في نسخته الهندية.

كما شوهد باتشان سينمائيًا آخر مرة في فيلم Badla للمخرج سوقوي جوش، وهو يعمل أيضًا على عدد من الأفلام منها ”جولابو سيتابو“، بطولة ايوشمان كورانا، و“براهاماسترا“، بطولة علياء بهات ورانبير كابور.

في 24 أكتوبر، اختير الممثل الأسطوري بالإجماع لجائزة Dadasaheb Phalke لمساهمته الهائلة في السينما، وهي تعد أعلى جائزة تكريم تمنحها الهند في مجال الفن السينمائي.

ظهر أميتاب باتشان لأول مرة على شاشة السينما بفيلم ”سات هندوستاني“ في عام 1969، وخلال العقود الخمسة الماضية قام ببطولة أكثر من 200 فيلم.