معلمة أردنية تنشئ مختبرًا إلكترونيًّا في كرفان وتبتكر أجهزة ذكية

نجحت معلمة أردنية في إنشاء مختبر إلكتروني، أطلقت عليه اسم ”روبوت وآردوينو“، حيث دشنته داخل كرفان متنقل في مدرسة ثانوية، بمحافظة الكرك جنوب الأردن.

واستثمرت حليمة الطراونة معلمة الحاسوب في مدرسة الخالدية الثانوية للبنات، خبرتها في البرمجيات الإلكترونية، وفي إنشاء مشاريع تدعم البيئة المدرسية، بتدشين المختبر.

وبدأت الطراونة وهي مسؤولة البرلمان الطلابي في المدرسة، في ابتكار مشاريع ريادية، داخل المختبر، حيث تُشاركها الطالبات في إنجازها أثناء تدريبهن ضمن مساق علم الحاسوب التدريسي.

وترى الطراونة: ”أن صناعة التغيير نحو الأفضل في المدارس مسؤولية الجميع بهدف خلق بيئة محفزة، وداعمة للطالبات من خلال دعم المجتمع المحلي نحو البحث عن تحديات والإسهام في حلها“.

وشرحت في حديثها مع جريدة الرأي الأردنية، أن المختبر مجهز بأكمله بقطع روبوتية، مبينةً أنها أنشأت مع الطالبات مشروع ”الساعة الذكية“، وهي عبارة عن سلة إلكترونية تمتص النفايات، عن طريق فتح باب السلة إلكترونيًّا، وجهاز إلكتروني يعمل على قياس مستوى الرطوبة في التربة. وأضافت: ”أنها أنشأت مشروع ”الرادار“، وهو عبارة عن جهاز يقوم بمعرفة أي جسم يمر من أمامه على بعد مسافة معينة“.

كما وابتكرت مشروع ”القفل الإلكتروني“، إذ يقوم بفتح الباب عن طريق جهاز الهاتف.