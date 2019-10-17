عودة كريستيان غروس للنادي الأهلي السعودي.. ذكريات الثنائية التاريخية وأشواك الواقع الصعب

عاد المدرب السويسري كريستيان غروس لقيادة فريق الأهلي السعودي من جديد في ولاية ثالثة للمدير الفني المخضرم من أجل إعادة التوازن للراقي في محاولة لإنقاذ الموسم مبكرًا.

وعانى الأهلي السعودي في الموسم الحالي من تذبذب النتائج وعدم الاستقرار الفني بعد رحيل المدير الفني الكرواتي برانكو إيفانوفيتش مبكرًا بجانب انتهاء عهد المدرب المؤقت صالح المحمدي.

وتتساءل جماهير الأهلي السعودي حول فرص نجاح السويسري غروس في ولايته الجديدة مع الفريق خاصة أنه من المدربين الذين حققوا نجاحات مميزة مع الأهلي وحصد ثنائية تاريخية بالفوز بلقب كأس الملك والدوري موسم 2015 – 2016 ولكنه سيواجه واقعًا أكثر صعوبة.. وهو ما ترصده ”إرم نيوز“ في التقرير التالي:

خبرات غروس.. وذكريات التألق

يعد كريستيان غروس صاحب الـ65 عامًا أحد أبرز المدربين الذي عملوا في النادي الأهلي السعودي وقدم نجاحات مميزة مع الفريق.

ويملك المدرب السويسري مسيرة رائعة وخبرات طويلة تساعده على النجاح، وبدأ مشواره التدريبي العام 1988 بعد اعتزاله مباشرة بقيادة فريق ويل السويسري ثم قاد فريق جراسهوبرز العام 1993 على مدار 4 أعوام ثم انتقل لقيادة توتنهام الإنجليزي.

وعمل غروس أيضًا مع بازل السويسري وشتوتغارت الألماني ويانغ بويز ثم خاض تجربته الأولى مع الأهلي السعودي في الفترة بين يوليو 2014 حتى نهاية موسم 2015 – 2016 ورحل ثم عاد في ولاية ثانية بعد 3 شهور فقط في أكتوبر 2016 واستمر لنهاية موسم 2016 – 2017.

وخاض غروس تجربة مع الزمالك المصري خلال الموسم الماضي، وشهدت مسيرة جروس التدريبية بعيدًا عن الأهلي السعودي الفوز بلقب الدوري السويسري مرتين مع جراسهوبرز و4 مرات مع بازل وكأس سويسرا مرة مع جراسهوبرز و4 مرات مع بازل كما حقق لقب كأس الكونفيدرالية الأفريقية مع الزمالك وبطولة كأس السوبر المصري السعودي.

وفي الولاية الأولى مع الأهلي السعودي خلال موسمي 2014 – 2015 ثم 2015 – 2016 ، خاض الفريق 82 مباراة وخسر الأهلي 6 مباريات فقط وحقق بطولة كأس ولي العهد السعودي موسم 2014 – 2015 ثم فاز بلقب الدوري السعودي موسم 2015 – 2016 ثم أضاف الثنائية التاريخية بحصد لقب كأس الملك العام 2016.

ولم تكن الولاية الثانية على نفس القدر من النجاح وحصد 24 انتصاراً خلال 37 لقاء وتلقى 7 هزائم ولم يستطع تحقيق أي بطولة ليرحل عن الفريق.

وقال أمير عزمي مجاهد مساعد غروس السابق مع الزمالك لـ“إرم نيوز“ إن كريستيان مدير فني لديه قدرات تكتيكية مميزة وخاصة في الكرة الجماعية التي يتميز بها.

وأضاف:“غروس كان يعتمد في الزمالك على التنظيم التكتيكي والاختراق من العمق وبناء الهجمات بجمل تكتيكية كما أنه قادر على التعامل مع اللاعبين بجدية وشخصية قوية وأتوقع نجاحه في ولايته الجديدة مع الأهلي السعودي“.

إعادة ترتيب الأوراق

يحتاج فريق الأهلي السعودي لإعادة ترتيب الأوراق بعدما قدم بداية مهزوزة للموسم في دوري أبطال آسيا والخروج على يد الهلال من دور الستة عشر في شهر أغسطس الماضي بعد الخسارة في عقر داره بنتيجة 4-2 والفوز في الرياض بهدف نظيف.

وعلى صعيد بطولة الدوري، خاض الأهلي 6 مباريات فاز في 3 مواجهات وتعادل مرتين وخسر أمام الوحدة وسجل الفريق 9 أهداف واستقبل 4 أهداف وهو ما لا يرضي طموح جماهيره وأدى لرحيل المدرب برانكو والاستعانة بالمدرب المؤقت صالح المحمدي.

وسيكون غروس أمام مهمة إعادة ترتيب الأوراق ومحاولة الخروج بالعلامة الكاملة من اللقاءات الثلاثة القادمة بالدوري قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري أمام التعاون والحزم ثم الديربي أمام الاتحاد.

السيطرة على النجوم

يبقى التحدي المهم أمام جروس أيضًا فكرة السيطرة على نجوم الفريق وتطوير الأداء الهجومي.

وتتجه الأنظار للنجم السوري عمر السومة الذي قدم موسمًا تاريخيًا تحت قيادة غروس وهو ما يبشر جماهير الأهلي بعودة البريق الهجومي خاصة أن السومة سجل 4 أهداف في المباريات الست بالدوري ومازال قادرًا على التألق وستكون عودة جروس مهمة بالنسبة له.

ودخل السومة في خلاف حاد مع برانكو قبل رحيل الأخير ولكنه عاد بقوة مع المدرب صالح المحمدي وتبدو عودة جروس مهمة للنجم السوري.

صفقات منتظرة

سيكون ملف اللاعبين الأجانب مهمًا أيضًا بالنسبة للمدرب غروس لتطوير أداء الفريق والتخطيط لصفقات منتظرة خاصة على صعيد الأجانب لتطوير أداء الفريق.

ويضم الأهلي بين صفوفه السوري عمر السومة ولاعب الرأس الأخضر دجانيني تافاريس والبرازيلي لوكاس ليما والمدافع البوسني إرفين زوكانوفيتش والجزائري يوسف بلايلي والبوسني إلفيس ساريتش ورحل الصربي دانييل أليكيستش للدوري التركي.

وتتجه الأنظار إلى النجم التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك لتدعيم صفوف الأهلي السعودي في شهر يناير المقبل، خاصة أن ساسي تألق بشكل رائع مع غروس.