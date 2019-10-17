بيع العكاز الذي ساهم في إنقاذ ركاب تيتانيك بمزاد علني

بِيع عكاز لعب دورًا كبيرًا في انقاذ العشرات من الناجين من حادث غرق سفينة تيتانيك الشهيرة، في مزاد علني بـ 150 ألف دولار يوم السبت الماضي.

يعود العكاز المزود بلمبة صغيرة إلى ”إيلا وايت“، وهي إحدى الناجيات من غرق سفينة تيتانيك في المحيط الاطلسي، وكشفت التقارير أنه لعب دورًا مهمًّا في عملية انقاذ الناجين الذين استقلوا قوارب النجاة أثناء غرق السفينة.

وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، استخدمت إيلا العكاز المضيء للإشارة إلى السفن العابرة في الظلام الحالك، وساهمت في نجدة الناجين في الـ 14 من أبريل 1912.

واحتفظت عائلة إيلا بالعكاز البالغ طوله حوالي 90 سم، لمدة 107 أعوام، والذين قرروا الآن بيعه في المزاد العلني.

قدرت دار مزادات بريطانية سعر العكاز الأثري بـ 150 ألف دولار، إذ قال ”أندرو ألدريدج“، من دار مزادات ”هنري ألدريدج وابن ديفيز“: ”هذا العكاز هو أحد العناصر القليلة المتبقية من سفينة تيتانيك اليوم“.

وتم سرد قصة العكاز ومالكته في التحقيق الرسمي للولايات المتحدة في الكارثة والسيرة الذاتية الخاصة بـ ”تشارلز لايتولر“، والذي كان أحد الضباط على متن السفينة.

ولا تزال القطعة الأثرية الرائعة والفريدة من نوعها وما تحمله من تاريخ في حالة ممتازة.