ظهور مختلف لزعيم كوريا الشمالية.. هل يقلد بوتين؟ (صور)

استعرض زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون حياته الفخمة، وظهر وهو يركب الخيل عبر جبل ثلجي، على غرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يتفاخر دائمًا بفروسيته.

وفي صور التقطتها وكالة أنباء كوريا الشمالية، جلس جونغ أون على ظهر حصان أبيض وسط الثلوج المتساقطة على جبل بايكتو، وهو جبل على الحدود بين الصين وكوريا الشمالية.

وليس من الواضح متى تم التقاط هذه الصور، لكن تم إطلاقها اليوم الأربعاء، وأظهرت كيم في حالة معنوية عالية، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وكان كيم يرتدي ملابس ملائمة للطقس، مع معطف سميك وقفازات تدفئة تحميه من الثلوج وهو يستقل حصانه الأبيض.

ويُعتقد أن كيم عاشق للخيول وشوهد من قبل وهو يركب حصانًا مشابهًا في عام 2012 أثناء تفتيشه لقاعدة للجيش الكوري الشمالي.

وفي عام 2016، تم الكشف عن أن الزعيم الكوري الشمالي أنفق 132ألفًا و452 جنيهًا إسترلينيًّا على الخيول المستوردة من روسيا.

وتعيد صور زعيم كوريا الشمالية، إلى الأذهان ظهورًا مماثلًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي شوهد وهو يركب حصانًا في عام 2009، وظهر مفتول العضلات خلال تجوله في البرية بسيبيريا.