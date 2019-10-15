بعد اتهامها بالإباحية.. ”أبلة فاهيتا“ تعود إلى الشاشة بعملين جديدين

تستعد الدمية الشهيرة ”أبلة فاهيتا“ المثيرة للجدل في مصر، للظهور عبر الشاشة من خلال تعاقد الشركة المالكة لحقوقها JWT على عملين جديدين.

وقالت مصادر لـ“إرم نيوز“ إن الشركة اتفقت مع شبكة ”نتفليكس“ على ظهور ”أبلة فاهيتا“ عبر منصتها بعمل جديد، يتم التكتم على تفاصيله حاليًا.

وتابعت المصادر أن العمل الثاني سيكون من خلال إحدى القنوات المصرية، ويعتمد على الكوميديا الساخرة، والتعليقات الجريئة.

وظهرت ”أبلة فاهيتا“ للمرّة الأولى العام 2010 في إعلان لإحدى شركات المحمول، وبعد النجاح الذي حققته، جرى إنشاء قناة على ”اليوتيوب“ خاصة بها، تضمّنت فيديوهات جمعتها بالمشاهير، وأخرى روت قصة حياتها.

وبعد تحقيقها شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، تعاون معها الملحن والموزع الموسيقي حسن الشافعي، في أغنية ”ما يستهلوشي“ العام 2014، وهي من تأليفه وتلحينه، وحقّقت الأغنية نجاحًا كبيرًا.

وبدأ تاريخ ”أبلة فاهيتا“ مع إثارة الجدل العام 2015، عندما انطلق برنامجها ”“أبلة فاهيتا لايف من الدوبلكس“، الذي قدمت منه 6 مواسم على مدار 4 سنوات.

واتُّهمت ”أبلة فاهيتا“ في بلاغات رسمية بالإباحية، والتصرف المشين، عندما ظهرت في برومو للبرنامج وهي مستلقية على السرير بملابس النوم، ويقف أمامها رجلان تطلب منهما خلع قميصيهما، في مشهد عدّه كثيرون إباحيًا وغير مناسب.